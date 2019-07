Olio di semi | è straniero in 5 bottiglie su 6 vendute in Italia | arriva il primo olio

Canapa Festival Forlì 2019 a tutto food - dalle piadine di canapa ai biscotti - fino all’ Olio di semi di canapa : Al via dal 7 al 9 giugno la quarta edizione del canapa Festival presso il Parco Fluviale di Castrocaro Terme. La kermesse dedicata alla canapa torna anche quest’anno con un programma ricco di eventi, ospiti e speciali iniziative che consacrano la manifestazione come un punto di riferimento del settore a livello locale e nazionale. La manifestazione offrirà un’ampia panoramica sull’attuale settore della canapa nei suoi molteplici usi, attraverso ...

Olio extravergine : maxi truffa in Puglia - venduti milioni di litri di Olio di semi come Olio d'oliva : Ingenti quantità di olio di semi, etichettato fraudolentemente come olio extravergine di oliva. Il colore intenso, come quello naturale, il prezzo mediamente più alto di quello dei prodotti comuni e soprattutto l'etichetta lo garantiva come olio extravergine di oliva, anche se, in realtà, si trattav