Nuovo sbarco a Lampedusa | soccorsi 19 migranti

Migranti : Nuovo sbarco a Lampedusa - in 19 arrivano sull’isola : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) – nuovo sbarco nella notte a Lampedusa . Un’imbarcazione con 19 persone a bordo è stata intercettata da una motovedetta dei carabinieri a poche miglia dal porto dell’isola. I Migranti sono stati portati sull’isola e trasferiti nell’hotspot di Contrada Imbriacolo già “al collasso”, come denunciato ieri dal sindaco Toto Martello. Ieri pomeriggio altri dieci Migranti erano ...

Migranti : Nuovo sbarco in Calabria - in 59 sulle coste joniche dalla Turchia : Erano a bordo di una barca a vela, che si è incagliata sugli scogli che proteggono la costa crotonese. Arrestate due persone di nazionalità ucraina: erano probabilmente gli scafisti

Migranti - Nuovo sbarco fantasma in Sicilia : è il quarto in pochi giorni : Alessandra Benignetti Una ventina di Migranti sono sbarcati sulla spiaggia di Piana Grande a Ribera in provincia di Agrigento. È il quarto sbarco fantasma in pochi giorni dopo quelli di Lampedusa e Crotone Hanno lasciato il peschereccio alla deriva con il motore ancora acceso e poi si sono tuffati nell’acqua cristallina della spiaggia di Piana Grande a Ribera, in provincia di Agrigento per raggiungere la terraferma. Così all’alba di ...