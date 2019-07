Nuova intervista de La Verità al ministro dell’istruzione Marco Bussetti che conferma Pas

scuolainforma

(Di lunedì 8 luglio 2019) Ilè statoto da La, il Quotidiano diretto da Maurizio Belpietro e Daniele Capezzone. Nell’saluta con successo l’obiettivo raggiunto dello smantellamento della Buona Scuola di Renzi. Convinto assertore della tutela dei docenti precari, ribadisce che a settembre arriveranno altri 58.000 docenti, dei quali 14 mila saranno insegnanti di sostegno. Sarà lui stesso a proporre entro luglio un decreto legge per dare attuazione all’accordo con i sindacati per il concorso straordinario per la scuola secondaria. Molto presto dunque partiranno i nuovi Pas e la fase transitoria rivolta ai docenti precari con 36 mesi di servizio. Il via libera del MEF Ilha poi ricordato che per dare attuazione alla fase transitoria è stato necessario passare per l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e Finanze. Il ...

