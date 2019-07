Nuoto | Universiadi 2019 | le medaglie di legno di Lamberti e di Vendrame a Napoli Fangio

ITALIA RUSSIA PALLANuoto - UNIVERSIADI 2019/ Risultato : via alla partita! : Diretta ITALIA RUSSIA PallaNUOTO UNIVERSIADI 2019, orario e Risultato della sfida per il primo posto nel girone. Si gioca a Casoria, oggi 8 luglio,.

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Fiorettiste in lotta per l’oro - bronzo dalla spada - attesa per il Nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 16.33 VOLLEY – Canada e Iran vanno al tie-break, i nordamericani hanno vinto il quarto set per 25-17. 16.28 PALLAnuoto – La Francia femminile ha sconfitto la Repubblica Ceca per 16-7. 16.25 SCHERMA – bronzoOOOOOOO! l ragazzi della spada conquistano il terzo posto battendo la Polonia per 45-33. 16.20 Pomeriggio solo con gli sport di squadra alle ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Fiorettiste in lotta per l’oro - attesa per il Nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 16.01 VOLLEY – L’Ucraina ha sconfitto Hong Kong per 3-0 (25-21; 25-16; 25-21). 15.55 PALLAnuoto – Francia avanti 3-1 contro la Gran Bretagna dopo il primo quarto, Francia femminile invece sul 5-4 contro la Repubblica Ceca. 15.50 nuoto – L’Italia aspetta anche il ricchissimo pomeriggio di nuoto, finali in programma a partire dalle ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - iniziate le qualificazioni dell’atletica leggera e del Nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 9.26 VELA – Ad ora di pranzo vedremo anche le regate di qualificazione: Italia 1 (Rocco Cislaghi, Matilda Distefano, Ludovicac Misellati, Dimitri Peroni), Italia 2 (Sara Scotto Di Vettimo, Vittoria Barbiero, Guido D’Errico, Giorgio Orofino) saranno gli osservati speciali 9.23 ATLETICA leggera – Altra atleta tanto attesa è Ayomide Folorunso che nei ...

PallaNuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Australia 9-7. Azzurre a punteggio pieno - sfida con la Russia per il primato : Qinrta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince con l’Australia, battuta per 9-7, ed aggancia la Russia contro cui domani si giocherà il primato nello scontro diretto, con l’obbligo di vincere per le Azzurre. Stesso discorso nell’altro raggruppamento per Canada ed Ungheria. TABELLINO Italia-Australia 9-7 Italia: Sparano, Ioannou 2, Gottardo, Cuzzupè, Ranalli ...

Italia Australia pallaNuoto - Universiadi 2019/ Risultato 9-7 : vittoria azzurra! : Diretta Italia Australia: info streaming video e tv della partita di pallanuoto femminile, in programma oggi per le Universiadi 2019 di Napoli.

Nuoto - Universiadi 2019 : argento vivo per la 4×200 sl femminile - Scalia si tinge di bronzo nei 100 dorso donne : E anche il quarto giorno di gare si è concluso nella piscina Scandone di Napoli, sede delle gare dedicate al Nuoto nelle Universiadi 2019. Il programma odierno ha visto l’Italia conquistare due medaglie. La prima l’ha centrata Silvia Scalia. L’azzurra, specialista del dorso, ha ottenuto il bronzo nei 100 metri, nuotando il crono di 1’00″43, vicino al suo personale di 1’00″30, dando un chiaro segnale di ...

Nuoto - Universiadi 2019 : Silvia Scalia agguanta il bronzo nei 100m dorso in rimonta : Arriva un’altra medaglia per l’Italia in queste Universiadi di Napoli 2019; nella finale dei 100m dorso femminili la ventenne allenata da Gianni Leoni Silvia Scalia è riuscita ad agguantare un ottimo bronzo nuotando in 1:00.43 e chiudendo a 1.14 dalla medaglia d’oro americana Katharine Berkoff, imprendibie fin dalle prime bracciate; a completare la doppietta statunitense ci ha pensato Elise Haan, con un ritardo di 33 centesimi ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : ginnastica da sballo! Oro Carlotta Ferlito - argento per Lara Mori! Bene anche la scherma - bronzo per Scalia nel Nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 2019 19:23 nuoto – Si passa subito alla finale dei 200m farfalla uomini: il nostro Carini scatta in seconda corsia. 19:20 nuoto – bronzo PER Scalia! L’azzurra è la prima delle umane dietro il duo americano composto da Berkoff, oro e record delle Universiadi, e Haan. 19:16 nuoto – Si prosegue con la finale dei 100 dorso femminili: ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : ginnastica da sballo! Oro Carlotta Ferlito - argento per Lara Mori! Bene anche la scherma - ora tocca al Nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 2019 18:40 nuoto – Terminata anche la seconda semifinale: Vendrame terzo si qualifica per la finale, non ce la fa Bori che è sesto. 18:37 nuoto – Conclusa la prima semifinale dei 100 stile maschili: gli italiani, Vendrame e Bori, sono inseriti nella seconda. 18:34 ginnastica ARTISTICA – Non perfetta la prova di Russo che è secondo su due atleti ...