Nunzio apostolico a Parigi accusato di molestie | il Vaticano revoca l’immunità

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Ilhato l’immunità diplomatica a monsignor Luigi Ventura, il suo. Il rappresentante della Santa Sede in Francia è oggetto di un’indagine per aggressioni sessuali, avviata dalla procura dinel febbraio scorso, dopo le denunce da parte di un giovane che lo hadi palpeggiamenti. Ad annunciare oggi ladell’immunità è il ministero degli Esteri francese, che aveva per primo chiesto alquesto provvedimento. “Posso confermare che la Santa Sede rinuncia algiurisdizionale di cui gode ilin Francia”, ha confermato Alessandro Gisotti, direttore ad interim della Sala stampa vaticana. “Si tratta di un gesto straordinario che conferma la volontà del, espressa fin dall’inizio della vicenda, di collaborare pienamente e spontaneamente con le autorità ...

