Notre Dame De Paris con Elhaida Dani | Giò Di Tonno e le musiche di Cocciante | date e

Notre Dame de Paris torna a settembre in Italia : torna in Italia Notre Dame De Paris, uno tra gli spettacoli teatrali più apprezzati al mondo, tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo.

Riccardo Cocciante : “Subito dopo il rogo di Notre Dame ci hanno chiesto di cantare - abbiamo preferito di no” : FQ Magazine Avanti un altro, parla “lo Iettattore”: “A Rieti ero considerato una persona da non frequentare. Forse per il mio aspetto. Ora però tutto è cambiato” Diciassette anni in scena e non sentirli. Riccardo Cocciante con il cast storico dell’opera moderna “Notre Dame de Paris”, ha presentato oggi al Teatro Gerolamo di ...

Oggi 2 luglio esce in libreria ‘Notre-Dame’ di Ken Follett : esce Oggi, 2 luglio, il nuovo libro di Ken Follett. Edito da Mondadori, in versione sia cartacea che kindle, non è un libro qualunque, ma è un vero e proprio omaggio a Notre-Dame de Paris, la meravigliosa cattedrale parigina andata in fiamme la notte dello scorso 15 aprile sotto gli occhi sconvolti del mondo intero....Continua a leggere

Gli investigatori dell’incendio di Notre-Dame non hanno trovato prove di un’eventuale origine «criminale» dell’incendio : Gli investigatori dell’incendio della cattedrale di Notre-Dame di Parigi non hanno trovato prove di un’eventuale origine «criminale» dell’incendio. Lo ha fatto sapere in un comunicato il capo della procura di Parigi, Remy Heitz, aggiungendo però che al momento le cause non

Incendio Notre Dame a Parigi - tra le cause una sigaretta spenta male o un cortocircuito : Perché è scoppiato l'Incendio che ha quasi distrutto lo scorso aprile la cattedrale di Notre Dame a Parigi? Secondo la procura, la pista dolosa o criminale è da escludere: le possibili cause del rogo sarebbero da ricercarsi in una sigaretta spenta male o in un cortocircuito. Le indagini passano ora a tre magistrati che dispongono di maggiori prerogative ai fini dell'inchiesta.Continua a leggere

Notre-Dame secondo Macron : Restaurare o innovare? Da quando il terribile incendio ha devastato la cattedrale di Notre-Dame lo scorso aprile, i francesi si sono divisi in due gruppi”, scrive Pauline Bock sul Guardian. “C’è chi vuole fare tornare la cattedrale alla sua vecchia gloria, e chi invece condivide la linea del preside

Le immagini di Notre-Dame raccontano com’era nel ’56 : Uno storico documentario di un maestro del cinema francese, Georges Franju, restituisce l'immagine della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, ferita dal rogo del 15 aprile scorso, per raccontarci com'era nel 1956. Il festival 'Il Cinema Ritrovato' della Cineteca di Bologna lo ha scelto per inaugurare la 33/a edizione, domani alle 12, in una location particolare come il cantiere del Cinema Modernissimo, splendida sala sotterranea d'inizio Novecento ...

Notre-Dame - è stata celebrata la prima messa dopo l'incendio : A Notre-Dame è stata celebrata la prima messa dopo l'incendio che ad aprile distrusse il tetto della cattedrale. All'interno della struttura c'erano soltanto trenta persone. A celebrare l'intera funzione è stato l'arcivescovo di Parigi, monsignor Michel Aupetit. Tutti all'interno della struttura hanno dovuto indossare l'elmetto da cantiere. La funzione religiosa si è svolta in una cappella in fondo alla chiesa, scampata alle fiamme ...

Chi sta pagando la ricostruzione di Notre Dame? : Quello che resta della cattedrale di Notre Dame (foto: ZAKARIA ABDELKAFI/AFP/Getty Images) Sono passati due mesi e due giorni dall’incendio che lo scorso 15 aprile ha distrutto parte della cattedrale di Notre Dame, a Parigi. Eppure, i Ceo delle grandi compagnie e i miliardari che avevano promesso di finanziare la ricostruzione di questo simbolo dell’arte gotica non hanno ancora donato nulla. “Nemmeno un centesimo”, per usare le ...

Notre Dame - prima messa dopo l'incendio : presenti solo sacerdoti e addetti ai lavori : prima messa oggi a Notre-Dame, esattamente due mesi dopo l’incendio che ha devastato la cattedrale. La funzione sarà per pochi religiosi, tutti rigorosamente muniti di elmetto da cantiere. A celebrarla, l’arcivescovo di Parigi, monsignor Michel Aupetit.Nessun fedele potrà assistere alla messa, in programma alle 18 e trasmessa in diretta tv dall’emittente cattolica KTO. Dal vivo ci saranno una trentina di persone, ...

Notre Dame : dei tanti soldi promessi - sinora arrivati solo quelli dei piccoli imprenditori : Sono ormai trascorsi due mesi dal drammatico incendio di Notre Dame e oggi si terrà la prima messa dopo il disastro. In queste ore, però, a far discutere è la notizia che, nonostante le clamorose dichiarazioni arrivate immediatamente dopo l'incidente, in realtà solo il 9% delle cifre promesse è stato davvero donato per la ricostruzione. La maggior parte dei ricchi imprenditori che si erano fatti avanti a parole, al momento non hanno versato ...

Incendio Notre Dame : ristrutturazione in 5 anni : Ai microfoni di “Europe 1” il Ministro della Cultura francese, Franck Riester, ha reso noto che l’obiettivo stabilito dal Governo è quello di completare i lavori di ristrutturazione della Cattedrale di Notre Dame (dopo l’Incendio dello scorso 15 aprile) in 5 anni, lavori che vanno fatti bene e senza fretta. “Non vogliamo assolutamente confondere rapidità con precipitazione. Il presidente della Repubblica, Emmanuel ...

Notre-Dame - benefattori in frenata : promettono donazioni per 850 milioni - ne versano solo 80 : A due mesi dall'incendio che ha distrutto la cattedrale parigina si celebrerà questa sera la prima messa, ma mancano ancora i soldi promessi

Degli 850 milioni di donazioni promesse per Notre Dame - ne sono stati versati solo il 9% : Soltanto il 9% delle promesse di donazioni per la ricostruzione della basilica di Notre-Dame devastata dall’incendio del 15 aprile sono state versate, un totale di 80 milioni su 850, secondo quanto riferito questa mattina dalla radio France Info.I versamenti effettuati provengono soprattutto da privati e sono arrivati con assegni o bonifici. Per quanto riguarda le donazioni più importanti, quella di 200 milioni della famiglia ...