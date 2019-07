Non parlate di Carola Rackete ai bambini

wired

(Di lunedì 8 luglio 2019) Ci sono argomenti “da adulti” che sono stati, per decenni, i valori indiscutibili che genitori ed insegnanti trasmettevano ai. Il pacifismo, per esempio, e l’orrore della guerra. L’altruismo. La generosità. L’onestà, il non raccontare le bugie. E, soprattutto, il valore dell’aiuto: sostenere il compagno che resta indietro, il bambino disabile che resta da solo in classe a ricreazione, gli alunni che arrivano a metà anno senza sapere la lingua. Diceva Gianni Rodari: “Quanto pesa una lacrima? La lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di un bambino affamato pesa più di tutta la terra”. E l’aforisma è stato letto in centinaia di classi, pubblicato sui sussidiari, proposto dagli insegnanti, perché faceva parte di un pensiero condiviso: idevono sapere che i loro bisogni hanno lo stesso diritto di essere ascoltati, e accolti, di quelli di un coetaneo ...

