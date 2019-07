Nina Moric ricovero in ospedale a Zanzibar

Nina Moric si sente male in Africa - il racconto ai fan : «So che siete preoccupati - ho passato una brutta giornata» : brutta disavventura per Nina Moric durante il suo viaggio in Africa. È stata lei stessa a raccontare l’accaduto su Instagram nel tentativo di rassicurare tutti i fan. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha spiegato di aver avuto una brutta giornata, ma di stare finalmente bene. La modella croata è un’assidua viaggiatrice e ama trascorrere le proprie vacanze in posti esotici. Nina era a Zanzibar insieme al figlio Carlos Maria e a ...

Nina Moric - malore durante la vacanza a Zanzibar : “Ho bevuto l’acqua del rubinetto” : Momenti di apprensione per Nina Moric, in questi giorni in vacanza a Zanzibar. La modella croata si torva nel Paese africano assieme al figlio Carlos Maria e al compagno Luigi Mario Favoloso quando ha avuto un malore. A raccontare l’accaduto è stata lei stessa su Instagram: “Ho passato una brutta giornata, ho bevuto istintivamente un bicchiere d’acqua dal rubinetto qui in Africa e sono stata poco bene. Ora sto molto meglio. Un ...

Nina Moric - malore a Zanzibar : "Ho bevuto acqua del rubinetto" : L'acqua del rubinetto di Zanzibar finisce sul banco degli imputati per aver provocato un malore a Nina Moric, ex moglie del fotografo Fabrizio Corona, compagna di Luigi Maria Favoloso e madre di Carlos, avuto dal re dei paparazzi.La ex valletta di Torno Sabato ha voluto fare chiarezza sulle sue condizioni di salute condividendo per i suoi fan una Instagram Stories: “Ragazzi, visto che in molto vi siete preoccupati, voglio dirvi che sto bene. ...

Malore a Zanzibar per Nina Moric : Ora sto molto meglio : In vacanza in Africa con il suo compagno e suo figlio, Nina Moric ha accusato un Malore causato dall'acqua del rubinetto. Solo un forte spavento per la bella modella croata. Nina Moric non è solita trascorrere le sue vacanza in mete tradizionali. Difficilmente la si vede a Ibiza o Formentera, oppure in Sardegna. Da qualche anno la modella croata trascorre le sue ferie in località originali e alternative, lontane dal turismo di ...

Ho bevuto l’acqua dal rubinetto e sono stata male! Malore per Nina Moric in vacanza a Zanzibar : Malore a Zanzibar per Nina Moric, in vacanza in Africa insieme al figlio Carlos Maria Corona e al compagno Luigi Mario Favoloso. Quando la notizia si è diffusa sui social, la modella croata è intervenuta su Instagram per fare chiarezza: “Ho bevuto inavvertitamente dell’acqua dal rubinetto e sono stata male. Adesso sto molto meglio”. Attraverso una story postata su Instagram, la Moric ha spiegato: “Ragazzi, visto che in molto vi siete ...

Passano tutti - ma non noi! Nina Moric e la story con Luigi Favoloso : La modella croata appare in un'Instagram story, che la immortala mentre bacia l'ex gieffino Luigi Favoloso. In molti credevano che la loro love-story fosse giunta al capolinea, ma Nina Moric e Luigi Favoloso sono usciti allo scoperto alcune ore fa, smentendo i rumor sulla loro crisi definitiva.-- La modella croata ha infatti condiviso una romantica Instagram story, un'immagine che la ritrae mentre sfiora le labbra di Luigi. ...

Nina Moric - le parole su Luigi Favoloso : la reale situazione tra i due : Nina Moric spunta su Instagram al fianco di Luigi Favoloso: la situazione tra i due Nina Moric e Luigi Favoloso, dove eravamo rimasti? La modella croata e l’ex gieffino stanno ancora insieme e, anzi, sembrano più affiatati e innamorati che mai, dopo aver passato mesi turbolenti dove il gossip aveva addirittura parlato di crisi nera […] L'articolo Nina Moric, le parole su Luigi Favoloso: la reale situazione tra i due proviene da ...

