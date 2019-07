Nicola Assisi | catturato il maggior broker italiano di cocaina dopo anni di latitanza tra

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Lo hanno beccatoun’evasione edidorata in Sudamerica. Si trovava insieme al figlio a Praia Grande, una località balneare nello Stato di San Paolo, in Brasile. Vivevano bene, nonostante i sequestri della giustizia italiana: avevano tre appartamenti con piscina ai piani alti di un edificio non distante dalle spiagge, erano protetti da un sistema di videosorveglianza e avevano una stanza segreta in cui nascondeva un’enorme quantità di soldi, al punto che gli investigatori hanno preferito pesarli anziché contarli: erano 20 chili. E poi tanta, la sua specialità, quella che secondo le sentenze faceva arrivare a quintali in Italia, agli intermediari della ‘ndrangheta in Calabria, Piemonte e Lombardia. Si è chiusa lunedì mattina la grande fuga di, 61, uno dei più importanti trafficanti italiani di droga, e di suo figlio Patrick, 36. A ...

