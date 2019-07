NG | il secondo gioco della serie horror Spirit Hunter arriverà nel mese di ottobre

Gears 5 anche su Xbox Scarlett? secondo The Coalition è ancora presto per parlare dell'arrivo del gioco sulla next-gen : Con la prossima generazione di Xbox proprio dietro l'angolo (o abbastanza vicina, in ogni caso), e Xbox One nella sua ultima fase di supporto attivo, il prossimo lotto di giochi esclusivi e le principali uscite che riceverà saranno molto probabilmente le ultime. Tra questi titoli, Halo Infinite è già stato confermato come titolo cross-gen. Ma che dire della seconda grande esclusiva di Microsoft, Gears of War?Gears 5 verrà lanciato più avanti ...

Anthem : secondo il CEO di EA BioWare può rendere il gioco "qualcosa di speciale" : Il CEO di EA Andrew Wilson ha parlato con GameDaily.biz (tramite PCGamer) durante l'E3 2019 su una serie di cose diverse, incluso il lancio poco brillante di Anthem.Wilson ha sottolineato il fatto che Anthem alla fine non ha attratto i due diversi tipi di giocatori previsti: quelli che volevano un gioco di ruolo epico in stile Mass Effect o Dragon Age e quelli che volevano uno sparatutto in stile Destiny.Ma, soprattutto, alcuni si sono ...

Evil Dead il gioco tratto dall'omonima serie TV potrebbe arrivare quest'anno - secondo quanto svelato dal protagonista Bruce Campbell : secondo la stella della serie TV Evil Dead, Bruce Campbell, un gioco ispirato proprio alla serie dovrebbe essere pubblicato verso la fine del 2019. Anche se può sembrare inverosimile, l'E3 è la settimana degli annunci sorprendenti per antonomasia, perciò questa notizia potrebbe avere anche un fondo di verità.Le notizie, come riporta Dualshockers, provengono da una clip del Jim and Sam Show, in cui Bruce Campbell sta discutendo del suo presunto ...

secondo teaser trailer per Outriders - il misterioso gioco di Square Enix che sarà mostrato all'E3 2019 : Square Enix ha pubblicato il Secondo teaser trailer per il suo nuovo gioco che sarà rivelato durante la conferenza all'E3 2019, Outriders, riporta DSOGaming. Analogamente al primo teaser, questo Secondo mostra solo un personaggio umano in quella che sembra essere una camera criogenica.Da quanto abbiamo appreso finora, Outriders potrebbe essere il nuovo gioco tripla A su cui People Can Fly sta lavorando. Poco fa, il team ha annunciato di aver ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia su di giri - il gioco c’è. secondo posto in classifica - corsa per la Final Six : Altre due vittorie incamerate nella terza tappa e Secondo posto in classifica generale con 7 successi all’attivo (22 punti), uno in meno della capolista Turchia. Questa è la situazione dell’Italia nella Nations League 2019 di Volley femminile dopo aver giocato nove partite sulle quindici in programma: mancano soltanto due “weekend” al termine della fase preliminare e la nostra Nazionale è in piena corsa per la ...

Overwatch : secondo Blizzard sarà possibile creare una serie di progetti ambientati nell'universo di gioco : Il CEO di Blizzard J. Allen Brack ha recentemente parlato del futuro dei giochi sviluppato dalla sua compagnia. In particolare il presidente si è soffermato a parlare di Overwatch.Dopo l'introduzione del workshop che ha visto la nascita di nuove ed interessanti modalità di gioco, Brack ha svelato che la compagnia ha molte idee soprattutto nella creazione di nuovi universi tutti incentrati su Overwatch.In un'intervista con Game Informer, Allen ha ...

secondo il CEO di Sony servono misure forti per contrastare la dipendenza da gioco : Recentemente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la dipendenza da gioco è ufficialmente una malattia riconosciuta. Per l'OMS, chi soffre di questa patologia non sarebbe in grado di controllare le proprie abitudini videoludiche, al punto da mettere il gaming davanti ad altri interessi e attività quotidiane.Ma come si sta muovendo l'industria dei videogiochi per arginare questo fenomeno? Come riporta Comic Book, il CEO di ...