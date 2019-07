Nel primo giorno di raduno | Conte ha avuto un faccia a faccia con Icardi e Nainggolan

forzazzurri

(Di lunedì 8 luglio 2019) Sportmediaset ha riportato la notizia di untra MauroRadjae il neo allenatore Antonio. Il mister ha chiarito con loro me la situazione per evitare qualsiasi tipo di problema. I due, come ammesso dallo stesso Beppe Marotta nella recente intervista concessa a Sky Sport, sono considerati fuori dal progetto nerazzurro e quindi costretti ad attendere i risvolti sul mercato, la società è stata chiara in merito non sono considerati nel nuovo corso.

