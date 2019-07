NBA – Thanasis Antetokounmpo ai Milwaukee Bucks | il fratello maggiore raggiunge l’MVP

sportfair

(Di lunedì 8 luglio 2019)è un nuovo giocatore dei: ildi Giannis torna in NBA nella stessa squadra delA partire dalla prossima stagione in NBA ci sarà unin più.di Giannis, sbarca negli USA firmando un biennale con i. Il contratto è in scadenza nell’estate 2021, come quello deldella regular season: una mossa quella deifatta per convincere Giannis a restare, accettando il ‘super-max’ da 250 milioni di dollari per 5 anni che potranno proporgli già dalla prossima estate. Giocare insieme al, che in passato ha vestito la maglia dei Knicks per 2 gare, potrà solo fargli piacere.L'articolo NBA –ai: ilGiannis SPORTFAIR.

