NBA – LeBron James cede la maglia n°23 ad Anthony Davis | spunta la foto del ‘passaggio di

Mercato NBA – Lakers - LeBron e Davis incontreranno Kawhi Leonard : ma attenzione a Kyrie Irving… : I Los Angeles Lakers puntano Kawhi Leonard, con LeBron James ed Anthony Davis pronti ad un colloquio personale con la stella dei Raptors per convincerlo a trasferirsi in giallo-viola. Resta ancora caldo il nome di Kyrie Irving Grazie alle ultime mosse di Mercato, i Los Angeles Lakers hanno liberato 32 milioni di spazio salariale, utili per firmare un free agent al massimo salariale. Il sogno della franchigia giallo-viola sarebbe Kawhi ...

NBA – LeBron James cambia numero - la conferma arriva dai social : indosserà la maglia numero 6 [FOTO] : LeBron James cede la maglia numero 23 al nuovo arrivato Anthony Davis e cambia numero: il ‘Re’ indosserà la casacca numero 6 come ai tempi degli Heat L’arrivo di Anthony Davis ha generato grande entusiasmo a Los Angeles. AD si è messo subito a disposizione, rinunciando al trade kicker da 4 milioni per lasciare più margine di manovra sul mercato ai Lakers che adesso avranno 32 milioni da spendere durante la free agency. Un ...

NBA – Splendido gesto di LeBron James per Anthony Davis - il ‘Prescelto’ pronto ad una clamorosa rinuncia : James ha deciso di cedere al suo nuovo compagno il numero 23, indossato per una carriera intera tranne nel periodo ai Miami dal 2010 al 2014 Un regalo davvero speciale, una rinuncia tanto sorprendente quanto clamorosa per LeBron James che, secondo quanto riferito da Yahoo Sports, cederà il numero 23 ad Anthony Davis. Twitter @dchinellato Una notizia che, se confermata, lascerebbe tutti di stucco, confermando l’euforia del ...

Mercato NBA – Lakers - possibile il ritorno di D’Angelo Russell : che trio con LeBron e Davis : I Lakers sondano il terreno per riportare D’Angelo Russell a Los Angeles: il playmaker in uscita dai Nets formerebbe un trio devastante con LeBron James ed Anthony Davis L’estate caldissima dei Los Angeles Lakers è iniziata col primo botto: l’arrivo di Anthony Davis. Il duo con LeBron James ha già fatto sognare i tifosi, ma il roster dei giallo-viola dovrà essere completato da una terza stella. L’addio di Lonzo Ball lascia scoperto il ...

NBA – Steph Curry rifiuta un ruolo in Space Jam 2 : “ne ho parlato con LeBron - ecco perchè ho detto no” : Stephen Cuarry ha rifiutato un ruolo in Space Jam 2: il playmaker dei Golden State Warriors ha detto no a LeBron James per mancanza di tempo Stando a quanto riportato dal New York Times, il cast di Space Jam 2 avrebbe dovuto avere un’altra grande stella al suo interno: Stephen Curry. Il playmaker dei Golden State Warriors è stato contattato da LeBron James per avere un ruolo nel sequel del fortunato film con Michael Jordan e i Looney ...

Space Jam 2 – Nuovi nomi nel cast! LeBron fa coppia con Anthony Davis sul set : presenti anche 3 stelle WNBA : Nuovi nomi nel cast di Space Jam 2: LeBron James verrà affiancato da Anthony Davis anche sul set, presenti anche 3 stelle della WNBA Il 16 luglio 2021 ci sarà l’uscita di Space Jam 2, il tanto atteso sequel del film con Michael Jordan e i Looney Toons che ha fatto sognare intere generazioni. Il protagonista, come noto, sarà LeBron James che verrà affiancato da un cast di alto livello… cestistico! Nelle ultime ore sono venuti fuori diversi ...

LeBron James ed Anthony Davis - i Lakers fanno paura : crolla la quota per la vittoria del titolo NBA 2020 : Con l’aggiunta di Anthony Davis al fianco di LeBron James, i Los Angeles Lakers sono la prima squadra candidata alla vittoria del titolo NBA 2019-2020 L’anno scorso l’arrivo di LeBron James aveva dato grandi speranze ai Lakers in ottica titolo, ma la sola presenza del Re, complice qualche infortunio di troppo, non è bastata nemmeno ad arrivare ai Playoff. Da un’estate all’altra, l’arrivo di Anthony Davis ...

NBA – Anthony Davis ai Los Angeles Lakers - l’accoglienza social di LeBron : “questo è solo l’inizio” [FOTO] : Il ‘Prescelto’ ha accolto ai Lakers Anthony Davis, postando sui social una foto che li ritrae insieme con la maglia di LA La vecchia stagione si è chiusa da poco con il successo di Toronto su Golden State, ma la nuova ha già cominciato a regalare i primi colpi di scena. Anthony Davis infatti è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers, la franchigia californiana mette a segno un colpo sensazionale, affiancando a LeBron James ...

Finals NBA – Lite fra Lowry e un tifoso Warriors : il commento di LeBron James è una dura lezione di stile e rispetto! : LeBron James ha affidato ad un post Instagram il suo commento in merito alla Lite avvenuta fra Kyle Lowry e un tifoso dei Golden State Warriors. Il ‘Re’ ha condannato il gesto con durezza La Lite fra Kyle Lowry e un tifoso dei Golden State Warriors, indentificato poi in un azionista della franchigia campione NBA in carica, è diventato l’argomento di discussione principale delle Finals NBA. L’episodio ha macchiato lo ...

NBA – LeBron James e le lamentele su Luke Walton alla vigilia della nuova avventura con i Lakers : LeBron James non voleva Luke Walton come allenatore dei Lakers già prima di iniziare la sua nuova avventura a Los Angeles: l’indiscrezione La stagione 2018-19 di NBA è stata caratterizzata, ad inizio anno sportivo, dall’addio di LeBron James a Cleveland, per iniziare una nuova avventura con i Los Angeles Lakers. Il cestista americano non è riuscito nel suo intento di trascinare la squadra ai playoff, ma è riuscito comunque a ...

NBA – Il figlio di LeBron James sbarca sui social - offese al sesso femminile e riferimenti alla droga : boom di critiche per Bronny : Il figlio di LeBron James sbarca sui social, ma i suoi post scatenano le polemiche: Bronny duramente attaccato “Accogliete tutti su Instagram l’erede al trono Bronny! Tre anni fa ho promesso che nell’estate del 2019 gli avrei concesso di avere un profilo personale. Il tempo vola, ecco Bronny!“, queste le parole di LeBron James di pochi giorni fa, per dare il benvenuto sui social al figlio 14enne. Lo sbarco su ...

Playoff NBA – Kyle Lowry emozionato : “prima volta alle Finals in 13 anni. Finalmente LeBron James non si è messo di mezzo” : Kyle Lowry approda alle Finals NBA per la prima volta in 13 anni: il playmaker dei Toronto Raptors svela tutta la sua gioia Dopo 13 anni passati nella lega, 7 dei quali con la maglia dei Raptors, Kyle Lowry è riuscito ad approdare alle NBA Finals. Il playmaker di Toronto ha messo insieme 17 punti, 8 assist e 5 rimbalzi risultando decisivo in Gara-6 contro i Milwaukee Bucks, aiutando i compagni a raggiungere le Finals. Intervistato nel post ...

NBA - il “like” di LeBron fa impazzire i Lakers : rivuole Irving a fianco a sé! : LeBron James sta tentando in tutti i modi di attrarre i big della lega ai Los Angeles Lakers: il colpaccio sarà Irving? LeBron James sta facendo impazzire i tifosi dei Los Angeles Lakers. Il cestista americano ha promesso che farà di tutto per aiutare la franchigia in fase di free agency e probabilmente ha già iniziato a muoversi. Un suo ‘like’ a corredo di un post Instagram sta facendo ammattire i tifosi gialloviola. La foto ...

Mercato NBA – Lakers - LeBron James versione gm : primi contatti con Kawhi Leonard e Jimmy Butler : LeBron James svolgerà un ruolo di primo piano nel Mercato dei Los Angeles Lakers: primi contatti con Kawhi Leonard e Jimmy Butler in vista della free agency Archiviata una stagione tutt’altro che positiva, i Los Angeles Lakers stanno studiando le mosse giuste per la free agency estiva. Dopo l’addio di Magic Johnson, il gm Rob Pelinka dovrà confrontarsi direttamente con la dirigenza dei Lakers ma un ruolo di primo piano nel ...