NBA – I Toronto Raptors omaggiano Kawhi Leonard | nessun rancore | il post social è

NBA – Kawhi Leonard atterra a Toronto con un jet privato - summit segreto per il rinnovo con i Raptors? [VIDEO] : Nel quarto giorno di free agency, Kawhi Leonard sembra stia per scegliere la sua prossima squadra: Toronto spera nella sua permanenza Giornata decisiva per capire il futuro di Kawhi Leonard, il giocatore statunitense infatti pare sia tornato a Toronto per incontrare Masai Ujiri, il g.m dei Raptors. Nel quarto giorno di free agency, poco prima che scoccassero le ore 20 in Italia, il jet privato della società che controlla la franchigia ...

NBA – Panico durante la festa dei Toronto Raptors : spari in piazza - i tifosi scappano nel caos generale! [VIDEO] : Scene di Panico durante la festa dei Toronto Raptors neo campioni NBA: 4 spari in piazza, i tifosi fuggono per la paura, diverse persone ferite nel caos generale Doveva essere un giorno di festa e di grandi celebrazioni per i Toronto Raptors appena diventati Campioni NBA. I festeggiamenti della franchigia canadese sono stati però rovinati da un brutto episodio accaduto durante le celebrazioni. Di colpo sono stati uditi 4 colpi di pistola ...

NBA – Brazzers festeggia la vittoria dei Toronto Raptors : accesso gratis per sempre a tutti i giocatori! : Il noto sito hard Brazzers festeggia la vittoria del titolo NBA da parte dei Toronto Raptors: accesso gratis a tutti i giocatori che hanno vinto l’anello Grazie alla vittoria ottenuta in Gara-6 delle Finals NBA sui Golden State Warriors, i Toronto Raptors si sono laureati campioni NBA per la prima volta nella loro storia. Una vittoria dolcissima e inaspettata, contro la franchigia bi-campione in carica, quella della ‘Death ...

Sergio Scariolo - un tocco italiano nel trionfo dei Toronto Raptors in NBA : Nella vittoria del titolo Nba dei Toronto Raptors c' è anche un po' di Italia. Perché al suono della sirena di gara sei a festeggiare insieme alle stelle Kawhi Leonard e Kyle Lowry e all' allenatore capo Nick Nurse c' è anche il suo fondamentale vice Sergio Scariolo. Per Scariolo, nato a Brescia 58

NBA Finals 2019 : i Toronto Raptors trionfano sui Warriors e fanno la storia : NBA Finals 2019: i Toronto Raptors trionfano sui Warriors e fanno la storia Un’impresa impossibile sulla carta al di là dell’immaginario collettivo. Una mission impossible a detta di tutti fin dai suoi albori, fin dalla vigilia di queste Finals. Eppure talvolta i sogni all’apparenza più impossibili sanno divenire una straordinaria realtà. E così è stato. I Toronto Raptors riescono nell’impresa di battere i due volte ...

Pascal Siakam - dal Camerun ai vertici NBA : la stella dei Toronto Raptors che giocava a calcio e doveva farsi… prete : Pascal Siakam è uno dei grandi protagonisti dei Toronto Raptors, neo campioni NBA: e pensare che se la sua vita avesse preso strade diverse, oggi sarebbe un prete o un giocatore di calcio! Nella notte italiana, il Canada ha festeggiato la vittoria dei Toronto Raptors capaci di imporsi in Gara-6 sui Golden State Warriors e diventare campioni NBA per la prima volta nella loro storia. Kawhi Leonard è stato eletto MVP, in qualità di simbolo e ...

Toronto Raptors campioni NBA - Drake fa festa ma finisce nell’occhio del ciclone : il rapper preso di mira sui social [VIDEO] : Il rapper è stato molto criticato per il comportamento tenuto in Gara-6, venendo accusato di aver cambiato atteggiamento dopo l’infortunio di Thompson solo perchè inquadrato dalle telecamere festa Raptors alla Oracle Arena, la franchigia canadese chiude la Finals NBA con il punto del 4-2, violando per la terza volta la casa di Golden State. PA/LaPresse Una notte da ricordare per Toronto e per il rapper Drake, primo tifoso di Leonard ...

Toronto Raptors campioni NBA – La festa è alcolica : lo spogliatoio ridotto ad una discarica [VIDEO] : Lo spogliatoio dei Raptors diventa una discarica: la situazione dopo i festeggiamenti folli dei giocatori a seguito della fantastica vittoria del titolo NBA Una grande festa alla Oracle Arena, e non solo, dopo la spettacolare vittoria in Gara-6 dei Toronto Raptors sui Golden State Warriors per 110-114. La squadra canadese esulta dunque per il primo titolo NBA della sua storia: una grande festa tra i tifosi, ma è il party nato negli ...

