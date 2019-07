Navi da crociera in laguna | il sindaco di Venezia attacca Toninelli

Casting per uno spettacolo teatrale a Roma e per eventi musicali per Navi da crociera Aida : Sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un interessante spettacolo teatrale da mettere poi in scena a Roma. Sono inoltre in corso i Casting per la ricerca di numerosi ballerini, ballerine e cantanti per spettacoli ed eventi da tenersi a bordo delle navi da crociera Aida. Uno spettacolo teatrale Per uno spettacolo teatrale, con debutto previsto tra il 10 e il 22 settembre 2019, ...

Verso l’Universiade : le due Navi da crociera che ospiteranno gli atleti : Mancano solo sei giorni all’arrivo nel porto di Napoli delle due navi da crociera che ospiteranno i 4mila atleti e delegati dell’Universiade. Resteranno ormeggiate nel porto fino al 16 luglio e sono allestite per offrire la migliore ospitalità possibile in alloggi di lusso. Le descrive il Corriere del Mezzogiorno. Attrezzature ed equipaggi Sono circa 700 i membri dell’equipaggio per ciascuna nave, addestrati specificamente per il ...

Navi da crociera a Venezia - la soluzione migliore è Porto Marghera : E’ quella di Porto Marghera, sulla sponda nord del Canale Nord, la soluzione che maggiormente soddisfa l’esigenza di trovare un’alternativa al transito delle grandi Navi da crociera per il centro storico di Venezia. L’indicazione e’ contenuta in un'”analisi multicriteria” svolta nel settembre 2017 dall’Autorita’ di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, che l’ANSA ha avuto ...

Allarme Navi da crociera - in Europa inquinano 20 volte più di tutte le auto : Venezia e Civitavecchia 3ª e 4ª città più colpite : L’incidente della nave da crociera che a Venezia si è scontrata con un battello di turisti ha nuovamente acceso il dibattito sui grandi colossi del mare e i risultati di un nuovo studio non sono di certo incoraggianti. L’analisi di Transport & Environment (T&E), associazione di ONG a Bruxelles per trasporti più puliti in Europa, intitolata “One Corporation to Pollute Them All – Luxury cruise air emissions in Europe”, ha ...

Smog - in Ue 203 Navi da crociera inquinano più di tutte le auto : Venezia e Civitavecchia tra le maglie nere : Duecentotré navi da crociera che hanno navigato per i mari europei nel 2017 hanno inquinato più dei 260 milioni di auto che circolano nell’Unione Europea. E tra le 50 città più inquinate d’Europa per i fumi tossici emessi dal turismo di lusso dei giganti dei mari, dieci sono italiane: anzi, al terzo posto assoluto c’è Venezia, preceduta solo da Barcellona e Palma di Maiorca. E l’Italia è, insieme alla Spagna, il paese europeo più ...

Smog - in Ue 203 Navi da crociera inquinano più di tutte le auto : Venezia e Civitavecchia tra le 4 città più intossicate in Europa : Duecentotré navi da crociera che hanno navigato per i mari europei nel 2017 hanno inquinato più dei 260 milioni di auto che circolano nell’Unione Europea. E tra le 50 città più inquinate d’Europa per i fumi tossici emessi dal turismo di lusso dei giganti dei mari, dieci sono italiane: anzi, al terzo posto assoluto c’è Venezia, preceduta solo da Barcellona e Palma di Maiorca. E l’Italia è, insieme alla Spagna, il paese europeo più ...

Venezia : Oggi Toninelli a Question time Camera su Navi crociera : Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, al Question time in programma Oggi alla Camera, alle 15, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte al blocco immediato del passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco a Venezia, anche valu

Venezia : oggi Toninelli al Question time delle Camera sulle Navi da crociera : Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, al Question time in programma oggi alla Camera, alle 15, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte al blocco immediato del passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco a Venezia, anche valutando le soluzioni alternative previste dal cosiddetto “decreto Clini-Passera” ; sul passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia, al fine di garantire la sicurezza dei ...

Gli Stati Uniti hanno vietato a tour organizzati e a Navi da crociera di fare tappa a Cuba : Il governo di Donald Trump ha annunciato nuove misure per limitare la presenza di cittadini statunitensi a Cuba, paese sottoposto a sanzioni americane, e aumentare la pressione sull’economia Cubana: tra le altre cose, ha vietato l’ingresso nel paese a tour

Venezia : Zanda - 'incomprensibile mancato divieto per Navi crociera' : Roma, 2 giu. (AdnKronos) - "Il gravissimo incidente di questa mattina a Venezia avrebbe potuto avere dimensioni catastrofiche, se solo la gigantesca nave da crociera, che navigava nel bacino di San Marco senza più controllo, fosse andata a finire su un vaporetto di linea o avesse sbattuto sul molo,

Incidente Venezia : entro giugno via le grandi Navi da crociera dalla Giudecca e da San Marco : Fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riferiscono che sulle grandi navi a Venezia il tavolo istituzionale è da tempo in corso. I ministri interessati si vedranno a breve scadenza per tirare le somme sulle opzioni progettuali individuate, allo scopo di trovare la soluzione definitiva migliore, che arriverà presumibilmente entro il mese di giugno, per allontanare le grandi navi da crociera dalla Giudecca e da San ...

Venezia - scontro fra due grandi Navi da crociera nel canale della Giudecca : Venezia - scontro tra due navi da crociera questa mattina nel canale della Giudecca a Venezia. Danni agli scafi delle navi, secondo le primissime informazioni ci sarebbero dispersi. +++NOTIZIA IN...