Nave da crociera sbanda a Venezia | Brugnaro | «Responsabile Toninelli» Il ministro | «Il

Maltempo a Venezia - Nave da crociera sbanda a pochi metri da piazza San Marco : tutte le immagini della Costa Deliziosa che sfiora uno yacht e la riva [FOTO e VIDEO] : Altre incredibili immagini della tragedia sfiorata ieri a Venezia, quando la nave da crociera Costa Deliziosa ha rischiato di finire contro la riva sbandando nei pressi del bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Secondo le informazioni fornite della Capitaneria di Porto, la prua della nave ha letteralmente sfiorato uno yacht ancorato in riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di ...

Usa - bambina di 18 mesi precipita da una Nave da crociera : è morta poco dopo in ospedale : Una terribile tragedia si è verificata ieri, 7 luglio, a bordo della nave da crociera Freedom of the Seas, facente parte della flotta della Royal Caribbean. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale (in particolare da The Sun) una bambina di soli 18 mesi è precipitata - per cause ancora tutte da accertare - dall'undicesimo piano del gigante del mare che in quegli istanti era ormeggiato a San Juan di Porto Rico. La piccola ha fatto un ...

Venezia - sbanda Nave crociera : incidente sfiorato/ Pd e Sindaco "disastro Toninelli" : Venezia, nave Costa Crociere sbanda, incidente sfiorato: video. Sindaco Brugnaro e Pd si scagliano contro il Ministro Toninelli 'è colpa sua'

Nonno gioca con la nipote sul ponte di una Nave da crociera e la espone nel vuoto : tragico incidente : Secondo quanto riportato dalla CbsNews, una bimba di 18 mesi sarebbe caduta dalle braccia del Nonno, mentre stavano giocando su uno dei tanti ponti di una gigantesca nave da crociera. I due si trovavano all’undicesimo piano della Freedom of the Seas della Royal Caribbean. La nave era attraccata al porto di San Juan, Porto Rico. Elmer Román, del dipartimento locale della pubblica sicurezza, ha dichiarato: “La polizia ha avviato ...

Venezia - Nave da crociera rischia l’incidente. Brugnaro : «Colpa di Toninelli» : Il primo cittadino attacca il ministro: «In tutti questi mesi non ha preso decisioni» . Al centro della discussione il nuovo percorso che dovrebbero seguire in laguna i colossi del mare

VENEZIA - Nave crociera SBANDA E SFIORA INCIDENTE/ Video - vertice procura-Capitaneria : VENEZIA, NAVE Costa Crociere SBANDA e rischia di scontrarsi con altre imbarcazioni: Video. In giornata vertice tra Procura e Capitaneria.

Venezia - Costa Deliziosa sbanda e sfiora incidente/ Video "Nave crociera delinquenti" : Venezia, sbanda nave Costa Crociere e rischia di scontrarsi con altre imbarcazioni: Video, da uno yacht 'siete dei delinquenti!'. Oggi vertice in Procura

Venezia - Nave da crociera sbanda e rischia incidente. Porto : capire se c'era ok : Durante una burrasca di grandine e vento nel bacino di San Marco. La prua della "Costa Deliziosa" ha sfiorato uno yacht all'ancora. Panico a riva e tra i passeggeri dei vaporetti. Toninelli: "Disposto ispezione immediata su cause". Il 2 giugno scorso l'incidente nel canale della...

VENEZIA - Nave DA CROCIERA SBANDA : RISCHIO INCIDENTE/ Video - Toninelli "ora ispezione" : VENEZIA, NAVE Costa Crociere SBANDA e rischia di scontrarsi con yacht e altre imbarcazioni, Video. Interviene anche Toninelli che ordina ispezione.

Nave da crociera sbanda a Venezia : oggi vertice tra Procura e Capitaneria : Si terrà oggi un vertice tra la Procura di Venezia e la Capitaneria di porto lagunare in riferimento all’incidente sfiorato ieri con una Nave da crociera che ha rischiato di andare a sbattere contro la riva poco lontano da San Marco. Il PM Andrea Pedroni aprirà un fascicolo sulla vicenda come atto dovuto, senza ipotesi di reato ed indagati al momento, in attesa di ricevere tutti gli elementi formali e sostanziali sulla vicenda. Secondo le ...

Maltempo - Nave da crociera sbanda a Venezia e rischia incidente : Si e' rischiato il peggio a Venezia, quando una nave della Costa Crociere, la Costa Deliziosa, per via di uno sbandamento a causa della burrasca

Venezia - Nave da crociera sbanda : incidente sfiorato/ Video : panico su yacht e a riva : Venezia, incidente sfiorato: nave da crociera sbanda e per poco non si scontra con yacht e altre imbarcazioni, Video. panico a bordo e a riva.

Venezia. Nave da crociera sbanda : tragedia sfiorata poco dopo il bacino San Marco : tragedia sfiorata a Venezia dove una Nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva sbandando poco dopo

Venezia - Nave da crociera sbanda e rischia lo schianto contro la banchina durante una burrasca. La procura aprirà un'inchiesta : Venezia, nave da crociera rischia di schiantarsi contro la banchina. Una bufera di vento e pioggia in laguna e torna l'incubo dei pericoli legati al passaggio delle Grandi Navi a Venezia. A poco...