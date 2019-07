Nave Costa Deliziosa sbanda a Venezia : procura apre fascicolo, Toninelli ordina ispezione (Di lunedì 8 luglio 2019) Domenica la Nave da crociera Costa Deliziosa ha rischiato di finire contro la riva a Venezia sbandando poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. La procura di Venezia come atto dovuto aprirà un fascicolo. Toninelli: “Vicini a una soluzione per togliere le grandi navi da San Marco”. (Di lunedì 8 luglio 2019) Domenica lada crocieraha rischiato di finire contro la riva ando poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Ladicome atto dovuto aprirà un: “Vicini a una soluzione per togliere le grandi navi da San Marco”.

La Procura di Venezia, come atto dovuto, aprirà un fascicolo sullo sbandamento della nave da crociera a Venezia, dove ieri, domenica 7 luglio, la Costa Deliziosa di Costa Crociere ha rischiato di schiantarsi contro la banchina durante le operazioni per attraversare il canale della Giudecca. Lo rendono noto fonti accreditate all'Ansa della Magistratura. Sul fascicolo, al momento, non ci sarebbe intestazione di reato né di nomi. Su quanto accaduto domenica a Venezia è intervenuto subito anche il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. “Ho già disposto una immediata ispezione ministeriale per verificare quanto accaduto a Venezia”, ha scritto su Facebook Toninelli, aggiungendo: “Il terzo rimorchiatore che abbiamo imposto è stato determinante per evitare un incidente. Ma non basta. Dopo 15 anni di nulla, siamo vicini a una soluzione per togliere le grandi navi da San Marco. E lo faremo tutelando sicurezza, ambiente, turismo e occupazione”.