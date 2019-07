Napoli | la grande truffa della benzina low cost | 49 indagati | evasione da 766 mila euro

Fabian Ruiz dopo il grande Europeo disputato fa una richiesta chiara al Napoli - i dettagli : Sono cominciate le vacanze di Fabián Ruiz, il centrocampista del Napoli protagonista di una lunga estate dopo gli impegni con la maglia azzurra. Prima le due gare di qualificazione agli Europei 2020 con la maglia della Nazionale maggiore, poi l’Europeo Under 21 in Italia giocato e vinto da protagonista, con prestazioni che hanno acceso riflettori sul calciatore azzurro. Così, mentre i suoi compagni cominciano il lungo ritiro a Dimaro oggi ...

Universiadi : la grande notte di Napoli tra colori - sorrisi e il 10 di Maradona : Ieri sera nella splendida cornice rinnovata dello stadio San Paolo di Napoli, la città partenopea è stata davvero "mille culure" nella cerimonia d'apertura della 30esima edizione delle Universiadi. Le suggestioni della tradizione, della natura e dei paesaggi della città, nonché led, giochi di luce, proiezioni spettacolari, musica e balli, questo e tanto altro ancora è quello a cui abbiamo assistito all'evento realizzato da Marco Balich e dal suo ...

La grande notte delle Universiadi di Napoli : lo show allo stadio San Paolo : Napoli al centro del mondo: si accendono le luci sullo stadio San Paolo e sulla 30esima edizione delle Universiadi. allo scoccare delle 21 è cominciato lo show firmato da Marco Balich...

Il Roma – Caiazza : “James grande calciatore - il Napoli non può farselo sfuggire” : Salvatore Caiazza giornalista del “Roma” é intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul James Rodriguez giocatore vicino al Napoli: “Porterebbe esperienza internazionale, è uno che ha giocato In Spagna, Germania Francia e Portogallo, ha giocato tante gare importanti. Quando il Real Madrid lo ha acquistato ha sborsato 100 mln, al Bayern Monaco ha avuto degli alti e bassi ma la qualità resta. Ci ...

L’Universiade : una grande opportunità per Napoli : Il Sole 24 Ore sull’imminente inizio della XXX Summer Universiade, dal 3 al 14 luglio a Napoli. Sono 6mila gli atleti convocati per la sfida che durerà 12 giorni e per cui la Regione ha stanziato 280 milioni di euro, di cui 128 per ammodernare gli impianti sportivi. Il traffico in città è in tilt a causa del nuovo piano traffico e ci sono difficoltà nella raccolta dei rifiuti per l’ingolfamento degli impianti. Ma le gare saranno di alto rango, a ...

Gazzetta : il Napoli ha una grande tradizione di coppie centrali di difesa : Con l’arrivo di Manolas al Napoli e la nuova coppia di difesa che si formerà tra il greco e Koulibaly, la Gazzetta dello Sport racconta brevemente le coppie in difesa più famose del Napoli. Dal 1977 al 1988 i bastioni della difesa azzurra sono stati Giuseppe Bruscolotti e Moreno Ferrario che hanno giocato insieme per ben 11 stagioni. Una coppia decisamente vecchio stampo, venivano da una generazione a cui gli era stato insegnato a ...

Radio Marte – Caputi : “Manolas grande acquisto - il Napoli sta cambiando mentalitá” : Massimo Caputi noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, analizzando il mercato e gli obiettivi del Napoli. Le sue dichiarazioni: ” Kostas Manolas sarà un giocatore del Napoli. La trattativa si chiuderà entro il 30 Giugno, perché la Roma ha bisogno di fare plusvalenze. Manolas è un difensore tra i più forti in circolazione, se proprio devo trovare un difetto dico che é molto scenico, quando subisce un fallo lo fa ...

Fabian Ruiz : “Ancelotti un grande ma quando si arrabbia. A Napoli lavoro per mettere massa muscolare. E sul Futuro” : Fabian Ruiz: “Ancelotti un grande ma quando si arrabbia. A Napoli lavoro per mettere massa muscolare. E sul Futuro”. Fabian Ruiz: “Ancelotti un grande ma quando si arrabbia. A Napoli lavoro per mettere massa muscolare. E sul Futuro”. Il centrocampista spagnolo parla di Ancelotti, di Napoli e di Nazionale in un’ intervista rilasciata ai microfoni di Onda Cero. Di seguito quanto tradotto dalla nostra ...

Napoli - weekend di grande divertimento tra eventi e tanta musica gratis : Oltre al mare e ai lidi di Posillipo, Napoli offre tantissimo in questo fine settimana estivo, soprattutto in ambito musicale visto che siamo nei giorni della ?Festa Nazionale della musica...

James Rodriguez : “Il Napoli è un grande club : ci starei bene” : Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni di James Rodriguez dopo la seconda vittoria della Colombia in Copa America contro il Qatar. 1-0 con gol di Zapata e assist proprio del colombiano nel mirino del Napoli. Quando gli dicono che De Laurentiis tratta il suo futuro con il Real Madrid James risponde: “Il Napoli è un grande club e ha avuto Maradona: hay que estar bien con eso”. “Avrebbe potuto dribblare serenamente le domande” scrive ...

Sarri : "Juventus? E' la più grande Napoli? Ho rispettato tutti..." : Sarri si presenta alla Juventus: "E' il coronamento di una carriera lunghissima, penso di aver rispettato tutti" | La conferenza stampa LIVE Segui su affaritaliani.it

Radio Marte – Reggiani : “Il Napoli è una grande squadra - sta attrezzando una squadra Europea - su Manolas… : Ivan Reggiani, intermediario è intervenuto ai microfoni di Sì gonfia la rete in onda sulle frequenze di Radio Marte. Ha parlato di vari temi in casa Napoli. Le sue parole : “Il Napoli vuole competere con la Juventus, vuole vendere cara la pelle più degli anni passati. Se si va ad acquistare un difensore come Kostas Manolas hai la garanzia di avere una delle coppie di centrali difensivi più forti in Europa, sistemando la difesa hai ...