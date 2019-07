Nana Addo Welbeck-Maseko al Catania | il centrocampista ha sottoscritto un contratto

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il Calciocomunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, nato ad Accra, in Ghana, il 24 novembre 1994. Il, cittadino italiano, haunbiennale legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2021. Giunto a Brescia nel 2009,è cresciuto nel settore giovanile della società lombarda, debuttando in A nel 2011 e collezionando con le “rondinelle” esperienze nel campionato Primavera e nel torneo cadetto. Vissuta un’esperienza con l’Atalanta,ha successivamente giocato nella massima serie con il Krka in Slovenia per due stagioni, con l’Odense in Danimarca per un biennio e con il Mladost in Bosnia-Erzegovina nel 2018/19.al: ilhaunbiennale. pic.twitter.com/JNotxR6Soc — Calcio...

