«Mulan» | perché ci piace il primo trailer del nuovo live action Disney

(Di lunedì 8 luglio 2019)c'è. Continua il trenddei classici: dopo la prima tranche di Cenerentola, La Bella e La Bestia e Il Libro della Giungla, è cominciata la seconda. Così, dopo il divisivo Dumbo di Tim Burton – sul quale ci sono posizioni opposte di apprezzamento e di perplessità – è toccato ad Aladdin. Mentre scorre il conto alla rovescia per Il Re Leone, tra i titoli più attesi dell’anno, laha rilasciato il poster e ildi, che permette di dare una prima occhiata alla versionedell’omonimo film d’animazione del 1998, in uscita nelle sale italiane nel 2020., ilInutile negare che ildettaglio che salta all’occhio è, almeno in apparenza, il parallelismo tra il cartone originale, almeno per quel che riguarda la scelta della protagonista: a ...

verse_twt : NSJSBZJSN okay io non sono tipa da queste cose ma sto schiattando perché amica è convinta di essere uguale all'attr… - Noninfluente : RT @giuliamtorella: Che cazzo vuol dire che nel remake di #Mulan non ci saranno canzoni e nemmeno Mushu????? E poi perché lei combatte con… - sugookawa : Non odiatemi ma il trailer di Mulan mi è piaciuto perché ha del potenziale e sembra anche piuttosto accurato (storicamente parlando) -