Mulan | online il trailer del nuovo live action Disney

(Di lunedì 8 luglio 2019) È ufficialmenteildel, rivisitazione del classico d’animazione del 1998. Verrà anche data un’attenzione particolare al poema cinese a cui è ispirato, La Ballata diarriverà nelle sale italiane nel 2020. Sono stati inoltre rilasciati il teaser poster e le prime foto ufficiali dal set. La regia è affidata a Niki Caro (La Ragazza delle Balene, McFarland USA), mentre la sceneggiatura è opera di Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek. Il cast è composto da Yifei Liu (Il Regno Proibito, Once Upon a Time) nel ruolo della protagonista; Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story) nel ruolo del Comandante Tung; Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny) nel ruolo di Böri Khan; Yoson An (Shark – Il Primo Squalo) nel ruolo di Cheng Honghui; Gong Li (Memorie di una Geisha, Lanterne ...

