«Mulan» | il primo trailer del nuovo live-action Disney

(Di lunedì 8 luglio 2019), le prime immagini del, le prime immagini del, le prime immagini delPiù violento del cartone che fu, con le spade sguainate e i nemici trafitti. Ildi, ilche laabbia diffuso online, sembra aver cambiato l’assetto della pellicola originale. Sembra averne ridotto la magia per fare spazio a qualità tutte umane. Non c’è Mushu, nel filmato, né l’anziana nonna, con il suo grillo in gabbia. C’è l’eroismo di: lo slancio emotivo e, insieme, il patriottismo di una ragazza divenuta leggenda. https://www.youtube.com/watch?v=oTDYeU5zhgI&feature=youtu.be Il, che nei cinema americani arriverà il 27 marzo 2020, racconta una storia nota., composta ragazza cinese, si è tagliata i capelli e fasciata il seno. Poi, s’è chiusa alle spalle la porta di casa, arruolandosi ...

