Mulan | il primo teaser trailer del film dal vivo

(Di lunedì 8 luglio 2019) http://www.youtube.com/watch?v=oTDYeU5zhgI Dopo gli annunci (e le polemiche) su La sirenetta e prima dell’imminente arrivo de Il Re leone, previsto nelle sale dal 21 agosto, ecco le immagini di un altro live-action Disney che riprende un titolo d’animazione divenuto ormai di culto,. In queste ore infatti è stato diffuso ilche vede come protagonista la giovane cinese che, insofferente al ruolo subalterno imposto alle donne, decide di travestirsi ed entrare nelle fila dell’esercito imperiale, prima di un’imminente scontro contro gli Unni che cercano di superare la Grande Barriera. Il, diretto dalla regista Niki Caro (La Ragazza delle balene, McFarland USA), vedrà come protagonista l’attrice Yifeu Lu che interpreta appunto la giovane destinata a diventare uno dei più grandi guerrieri che la Cina abbia conosciuto. Nella clip di ...

