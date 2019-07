MotoGP | Mondiale 2019 | uno spento Valentino Rossi arriva alle vacanze | la stagione è già

VIDEO MotoGP - analisi del Mondiale : i dubbi Ducati e la conferma di Marc Marquez : Il GP di Germania, nona prova del Mondiale 2019 di MotoGP, fa già parte dell’album dei ricordi e Marc Marquez, con il suo decimo centro al Sachsenring in carriera, ha portato a 58 le lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso (quinto ieri) nella classifica generale. Lo spagnolo si è esibito in una nuova vittoria in solitaria e sembra proprio aver “ucciso” già questo campionato, quando siamo solo a metà del percorso. Questo ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Ducati e l’annosa criticità della percorrenza in curva che dura dai tempi di Casey Stoner : Siamo al giro di boa del Mondiale 2019 di MotoGP e la sensazione che già sia calato il sipario è forte. La decima vittoria al Sachsenring (Germania) di Marc Marquez, sulla Honda, ha proiettato l’asso nativo di Cervera sempre più in vetta alla classifica generale, con 58 lunghezze di vantaggio sul primo degli inseguitori, ovvero Andrea Dovizioso (giunto quinto ieri sulla Ducati, alle spalle del compagno di team Danilo Petrucci). ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la Ducati alza bandiera bianca. GP19 competitiva solo su alcuni circuiti - che regresso dal 2018 : L’edizione 2019 del GP di Germania è passata agli archivi con la decima vittoria (e decima pole position) consecutiva di Marc Marquez che ancora una volta ha fatto il bello e il cattivo tempo sulla pista del Sachsenring che molto probabilmente in futuro sarà costretto a nominare in suo onore almeno una curva. I grandi delusi del fine settimana sono certamente i piloti Ducati, palesemente in difficoltà in qualifica ad eccezione del sempre ...

MotoGP : Marc Marquez ha ucciso il Motomondiale. Dal 2016 Mondiali senza storia - il dittatore iberico è inattaccabile : Obiettivo ancora una volta centrato da Marc Marquez, che si è aggiudicato il Gran Premio di Germania 2019 allungando così a quota 10 la striscia aperta di successi consecutivi al Sachsenring nel Motomondiale. Il dominio dell’iberico della Honda però non è circoscritto al circuito sinistrorso della Sassonia, infatti è in testa alla classifica generale del Mondiale dopo nove round con un vantaggio abissale di 58 punti sul primo degli ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Valentino Rossi e l’inevitabile trascorrere del tempo. Il “Dottore” dovrebbe smettere? : Valentino Rossi e l’inevitabile trascorrere del tempo. Il “Dottore” viene da tre “zero” consecutivi nel Mondiale 2019 di MotoGP e la vittoria di Assen (Olanda) del suo compagno di team Maverick Vinales, mentre lui finiva per le terre perdendo l’anteriore della sua M1, fa capire che non è un periodo molto positivo. Il nove volte iridato ha visto dunque prolungarsi il digiuno da vittorie. Sono passati infatti ...

MotoGP - GP Germania 2019 : un Mondiale senza soste. Marc Marquez vuole la fuga prima delle vacanze : Nemmeno il tempo di rifiatare che il MotoMondiale 2019 è pronto per un nuovo appuntamento. Dall’Università della moto di Assen, infatti, il Circus si sposta sul tracciato del Sachsenring per il Gran Premio di Germania, nono appuntamento della stagione. Si tratta di una tappa di capitale importanza per il prosieguo del campionato, per diversi motivi. In primo luogo perché il leader della classifica generale, Marc Marquez, sbarca sulla sua ...

MotoGP - GP Germania 2019 : un Mondiale senza soste. Marc Marquez vuole la fuga prima delle vacanze : Nemmeno il tempo di rifiatare che il MotoMondiale 2019 è pronto per un nuovo appuntamento. Dalla Università della moto di Assen, infatti, il Circus si sposta sul tracciato del Sachsenring per il Gran Premio di Germania, nono appuntamento della stagione. Si tratta di una tappa di capitale importanza per il prosieguo del campionato, per diversi motivi. In primo luogo perchè il leader della classifica generale, Marc Marquez, sbarca sulla sua pista ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : Ducati trafitta dal caldo. GP19 in crisi di gomme - Mondiale sempre più un’utopia : Nella Cattedrale del Motociclismo i “Sepolcri” di questo Mondiale 2019 di MotoGP? Difficile da dire ma, pur essendo soltanto all’ottavo round, Assen ci ha detto chiaramente che Marc Marquez è preciso e puntuale come un orologio svizzero. Nel giorno giorno del trionfo del Top Gun Maverick Vinales, che ha ritrovato la retta via senza il supporto di “Goose” (citando un qualcosa di cinematografico), il leader del ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : analisi della gara. Maverick Vinales - una liberazione. Ducati a picco e Mondiale in mano a Marquez : Il GP d’Olanda 2019 della MotoGP sarà ricordata come quella della rinascita di Maverick Viñales che dopo i numerosi episodi sfortunati in cui è stato coinvolto nella prima parte di questa stagione ritrova un successo che non arrivava dal GP d’Australia dell’anno scorso e lo fa in modo estremamente convincente, dimostrando di aver ritrovato estrema fiducia di guida nella sua Yamaha. Il ventiquattrenne di Figueres ha cominciato a ...

MotoGP - Vinales trionfa ad Assen : Marquez secondo domina il Mondiale - Quartararo sul podio davanti a Dovizioso : Fuori Valentino Rossi, ma la Yamaha fa festa ad Assen: lo spagnolo Maverick Vinales vince il Gp d'Olanda di MotoGp davanti al dominatore del Mondiale e campione in carica Marc Marquez su Honda. Terzo il francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo, mentre ai piedi del podio resta l'italiano Andre

LIVE MotoGP - GP Olanda 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale - Dovizioso vuole riaprire il Mondiale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La griglia di partenza – La cronaca del warm-up – La presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Si corre ad Assen, circuito riconosciuto come l’Università del Motociclismo dove solo i più grandi campioni riescono a esprimersi al meglio: un tracciato molto impegnativo e delle condizioni meteo ...

Marc Marquez MotoGP - GP Olanda 2019 : “Mondiale nelle mie mani? Mancano ancora tante gare…dobbiamo lavorare duro” : Il Circus della MotoGP torna in scena per uno degli appuntamenti più attesi della stagione, ovvero ad Assen (Olanda), sede dell’ottavo round del Mondiale della top class. Marc Marquez ci arriva da leader, dopo aver vinto l’appuntamento in Catalogna, sfruttando l’incidente che ha visti coinvolti Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e Valentino Rossi. Tutti, o quasi, credono che il campionato sia ormai nelle sue ...

MotoGP – Il Mondiale ormai è andato - ma Vinales non perde l’ottimismo : “ecco su cosa ci concentreremo” : Vinales fiducioso e ottimista in vista del Gp d’Olanda: le parole dello spagnolo della Yamaha alla vigilia della gara di Assen I piloti della MotoGp sono pronti per un nuovo weekend di gara: i campioni delle due ruote hanno goduto una settimana di relax dopo il Gp di Catalunya e la seguente giornata di test al Montmelò e adesso si apprestano a sfidarsi in pista ad Assen per il Gp d’Olanda. AFP/LaPresse Occhi puntati sui piloti ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : Marc Marquez già in fuga - ma la Ducati è competitiva. Mondiale ancora aperto : E’ tempo di MotoMondiale, è tempo di Università del Motociclismo. Nel prossimo weekend sarà di scena l’appuntamento di Assen (Olanda) e su uno dei tracciati che hanno scritto la storia la MotoGP si esibirà per l’ottavo appuntamento iridato. Dove eravamo rimasti? L’immagine più significativa è quella del crash in curva 10 del GP di Catalogna con Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Maverick Vinales e Valentino Rossi gambe ...