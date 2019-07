MotoGp – L’ammissione di Miller | l’australiano svela | “potevo attaccare Petrucci e Dovi

sportfair

(Di lunedì 8 luglio 2019) Jacke la ‘ragionata’ decisione nella gara di ieri al Sachsenring: l’ammissione dell’australiano E’ andato in scena ieri il Gp di Germania, ultimo appuntamento prima della pausa estiva: al Sachsenring Marquez ha trionfato per la decima volta , confermando il suo speciale rapporto con la pista tedesca e lasciandosi alle spalle Vinales e Crutchlow. Fuori dal podio le Ducati, conzioso erispettivamente quarto, quinto e sesto. Ottima gara dell’australiano del team Pramac, partito dalla quinta posizione:è riuscito a portarsi ben presto in terza posizione, lottando con i migliori per la gara, ma sul finale è stato superato dai suo colleghi. “Per essere onesto pensavo di poter fare meglio. Avevo il passo perle due Ducati ufficiali all’ultimo giro ma alla fine ho preferito non commettere errori e portare ...