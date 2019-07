MotoGP | Jorge Lorenzo sta pensando al ritiro a fine stagione? Lo spagnolo potrebbe

MotoGP - clamoroso colpo di scena in casa Honda : Jorge Lorenzo ha deciso di ritirarsi! : Il maiorchino sarebbe stanco dei continui infortuni che lo stanno martoriando da qualche anno e, a fine stagione, potrebbe annunciare il proprio addio La carriera di Jorge Lorenzo potrebbe essere arrivata al capolinea, chiudendosi definitivamente al termine della stagione in corso. Una scelta maturata negli ultimi giorni, dopo l’ennesimo infortunio patio lo scorso week-end durante la prima sessione di libere del Gp di ...

MotoGP – Infortunio Lorenzo - Jorge e quella chiamata a… Vincenzo Nibali : la rivelazione dello Squalo : Jorge Lorenzo freme dalla voglia di tornare in pista: la telefonata a Vincenzo Nibali per ‘accorciare i tempi’ Niente Gp di Germania per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Honda sarà sostituito da Stefan Bradl a causa delle condizioni riportate nella caduta nelle Fp1 del Gp d’Olanda. Frattura a due vertebre per Lorenzo, che nelle foto su social si mostra con un particolare sostegno al busto. Il maiorchino però non ha ...

MotoGP - Jorge Lorenzo e quell’incontro particolare : al bar spunta un… due volte campione del mondo [FOTO] : Il pilota della Honda, in convalescenza dopo la caduta di Assen, ha incontrato un suo famoso connazionale al bar, con cui ha preso un caffè Jorge Lorenzo ha iniziato il lungo percorso di riabilitazione per tornare in pista, dopo la terribile caduta avvenuta nelle libere di Assen che gli ha procurato due fratture alle vertebre. In questo periodo di convalescenza, lo spagnolo ha incontrato niente meno che Fernando Alonso in un bar di Lugano, ...

MotoGP - la Ducati e Petrucci vicinissimi al rinnovo : respinto anche l’assalto di… Jorge Lorenzo : Il rinnovo di Danilo Petrucci è quasi cosa fatta, ridotte le distanze tra le parti e annuncio che potrebbe arrivare al Sachsenring. Intanto Lorenzo… Il traguardo appare ormai vicinissimo, la Ducati e Danilo Petrucci navigano a gonfie vele verso il rinnovo di contratto, che dovrebbe essere ufficializzato nel corso del week-end del Sachsenring. Alessandro La Rocca/LaPresse Nella giornata di ieri si è consumato l’ultimo atto di ...

MotoGP – La Honda ha scelto il sostituto di Jorge Lorenzo per il Gp di Germania : La Honda ha scelto il sostituto di Jorge Lorenzo per il Gp di Germania: sarà Stefan Bradl a scendere in pista al Sachsenring E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: dopo la gara in Olanda, i piloti si sfideranno nuovamente domenica, al Sachsenring. Al Gp di Germania sarà assente Jorge Lorenzo, che dopo la gara di Assen dovrà saltare anche l’appuntamento tedesco a causa delle conseguenze ...

MotoGP – Infortunio Lorenzo - Honda da applausi : il bel gesto per Jorge ad Assen [FOTO] : Jorge Lorenzo costretto a guardare la casa la gara di Assen: il bel gesto della Honda per il pilota maiorchino Jorge Lorenzo salterà il Gp di Assen e non solo: il maiorchino è stato vittima ieri di una terribile caduta nelle Fp1 del Gp d’Olanda, a causa del quale si è fratturato due vertebre e non potrà tornare in sella alla sua Honda. Jorge Lorenzo ha promesso a tutti i suoi fan di tornare in pista il prima possibile, probabilmente ...

MotoGP – Infortunio Lorenzo - Jorge non molla : la promessa ai fan dopo la caduta ad Assen : Le prime parole di Jorge Lorenzo dopo la terribile caduta di oggi nelle prime libere del Gp d’Olanda Giornata amarissima, quella di oggi, per Jorge Lorenzo ad Assen: il maiorchino è stato protagonista di una terribile caduta, che lo costringe a saltare il Gp d’Olanda e non solo. Non sono ancora noti i tempi di recupero del pilota della Honda, che si è fratturato due vertebre. Nonostante la delusione e l’amarezza, Jorge ...

MotoGP - brutte notizie per Jorge Lorenzo : Alberto Puig conferma il lungo stop per il maiorchino : Il Direttore Sportivo di Honda HRC ha confermato il lungo stop di Jorge Lorenzo, che potrebbe tornare in pista in occasione del Gp di Brno Si preannuncia un lungo stop per Jorge Lorenzo, il pilota spagnolo infatti ha riportato la frattura della sesta vertebra nelle FP1 di oggi e salterà sicuramente il Gp di Assen di domenica, oltre a quello del Sachsenring in programma tra una settimana. A rivelarlo è Alberto Puig, intervenuto nel corso di ...

MotoGP – Jorge Lorenzo salta Assen e non solo : il VIDEO della terribile caduta che ha messo il maiorchino fuori gioco : Jorge Lorenzo fuori gioco ad Assen: le immagini della terribile caduta del maiorchino della Honda L’esito degli accertamenti a cui è stato sottoposto Jorge Lorenzo è dei peggiori: nessuno avrebbe mai desiderato che il maiorchino fosse costretto a saltare la gara di Assen, e forse non solo questa, a causa delle conseguenze riportate dopo la caduta di oggi nelle Fp1 del Gp d’Olanda. Gli esami a cui è stato sottoposto il pilota ...

JORGE LORENZO - VIDEO CADUTA GP ASSEN/ MotoGP - lo spagnolo non sarà in gara domenica : JORGE LORENZO, il VIDEO della CADUTA durante le prove libere del Gp di ASSEN, campionato di Motogp 2019: pilota portato in ospedale

MotoGP - GP Olanda 2019 : Jorge Lorenzo si frattura la sesta vertebra - lunghi tempi di recupero. Quando rientrerà in gara? C’è la pausa estiva : Jorge Lorenzo si fratturato la sesta vertebre toracica in seguito a una brutta caduta rimediata durante le prove libere 1 del GP d’Olanda 2019, ottava tappa del Mondiale MotoGP che si sta disputando ad Assen. Lo spagnolo è incappato in un bruttissimo highside, è stato trasportato in ospedale dove si è sottoposto a degli accertamenti e purtroppo il referto medico non è stato dei migliori. L’alfiere della Honda ha accusato purtroppo un ...

MotoGP – Frattura ad una vertebra per Jorge Lorenzo - salta Assen e non solo : ecco i tempi di recupero : Jorge Lorenzo giudicato ‘non idoneo a correre’ ad Assen. I primi test medici hanno evidenziato la Frattura della sesta vertebra: il pilota spagnolo costretto a saltare diverse gare Arrivano brutte notizie dall’Olanda: il weekend olandese di Jorge Lorenzo è già concluso. Dopo la rovinosa caduta nelle FP1, per la quale è stato ricoverato in ospedale, il pilota della Honda non ha preso parte alle FP2 per ulteriori ...

MotoGP – Jorge Lorenzo salta le FP2 di Assen : il maiorchino ancora in ospedale dopo la caduta delle FP1 : Jorge Lorenzo salta le FP2 del Gp d’Olanda: il maiorchino, caduto rovinosamente durante le FP1, resterà in ospedale per ulteriori accertamenti medici Le FP2 del Gp di Assen inizieranno senza un grande protagonista. Jorge Lorenzo infatti non sarà presente al via insieme agli altri piloti nell’ultima sessione di prove libere odierna. Il pilota della Honda è caduto rovinosamente nelle FP1, venendo trasportato subito in ospedale. ...

MotoGP – Caduta Jorge Lorenzo - pilota trasportato in ospedale : gli aggiornamenti sulle condizioni del maiorchino : aggiornamenti sulle condizioni di Jorge Lorenzo: ecco come sta il maiorchino della Honda dopo la Caduta di oggi ad Assen durante le prime libere del Gp d’Olanda E’ iniziato nel peggiore dei modi il weekend del Gp d’Olanda per Jorge Lorenzo, dopo le due cadute al Montmelò, in gara e nella giornata dei test di Barcellona, il maiorchino è finito nuovamente rovinosamente a terra oggi nelle Fp1 ad Assen. Il pilota della Honda ...