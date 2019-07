Motocross – Tony Cairoli operato alla spalla | stagione finita per il siciliano | sfuma

Motocross - Tony Cairoli operato alla spalla : terminata la stagione con anticipo - appuntamento al 2020 : Tony Cairoli si è sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata di ieri in seguito alla rottura del tendine sovraspinato e di quello sottoscapolare dopo la caduta nella gara-2 del GP di Lettonia. Tom Claes ha operato il siciliano in Belgio, l’intervento è perfettamente riuscito e in questo modo il motociclista potrà recuperare pienamente la funzionalità della spalla. I tempi di recupero sono stimati in tre-quattro mesi e dunque ...

Motocross - Tony Cairoli e l’addio al sogno Mondiale : infortunio decisivo - la maledizione del decimo titolo : Tony Cairoli ha ormai detto addio al sogno di vincere il Mondiale Motocross 2019, il siciliano dovrà infatti saltare il doppio appuntamento in Indonesia (7 luglio a Palembang, 14 luglio a Semarang) e, dopo aver già rinunciato all’appuntamento in Germania, può ormai considerarsi fuori dalla lotta per il titolo iridato. Il 33enne si trova al momento a 83 punti di distacco da Tim Gajser che in Oriente avrà l’occasione per incrementare ...

Motocross : Tony Cairoli e Jeffrey Herlings costretti al saltare il doppio appuntamento in Indonesia : Niente da fare per il nostro Antonio Cairoli e per Jeffrey Herlings. I due campioni del mondo, infatti, saranno costretti a dare forfait in vista del doppio impegno in Indonesia del Mondiale 2019 di MxGP, classe regina del Motocross. Il siciliano, dopo aver saltato l’appuntamento in Germania, soffre ancora alla spalla e quindi non è ancora in grado di affrontare gli sforzi dei round iridati a Palembang e a Semarang. Stesso discorso per ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser può ipotecare il titolo senza Tony Cairoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Programma – Classifica Mondiale – Il forfait di Cairoli – Cronaca della Qualifying Race Buongiorno e ben ritrovati con lo spettacolo del Mondiale Motocross, giunto alla terza settimana di gare consecutiva col GP di Germania che si sta disputando al Teutschental. Come già previsto e accennato nella presentazione di questo weekend, la caduta ...

Motocross MXGP - a che ora gareggia Tony Cairoli? Orari - canale tv e streaming del GP di Germania 2019 : Siamo pronti per il giro di boa ufficiale del Mondiale Motocross 2019. Quest’oggi, infatti, si disputeranno le due manche del Gran Premio di Germania di Teutschenthal sia per la MXGP che per la MX2, con Tim Gajser lanciatissimo verso il titolo dopo il ritiro di Cairoli per questo appuntamento. Vedremo, inoltre, come si comporterà il campione del mondo in carica Jeffrey Herlings, che prosegue nel suo percorso di recupero dopo la lunga sosta ...

Motocross - GP Germania 2019 : Tony Cairoli dà forfait - Tim Gajser allungherà ancora nel Mondiale : L’infortunio alla spalla accusato da Tony Cairoli dopo la caduta nel GP di Lettonia non consentirà al siciliano della KTM di prendere parte al GP di Germania della MXGP, dando così il via libera a Tim Gajser nella classifica del Mondiale di Motocross: troppo forte il dolore per il centauro italiano. La decima tappa del Mondiale MXGP perde così uno dei due protagonisti principali: nonostante i pareri dei medici fossero inizialmente ...

Motocross - GP Germania 2019 : Tony Cairoli ancora in dubbio - sarà grande sfida Gajser – Herlings? : Il Mondiale di Motocross 2019 non accinge a fermarsi e stiamo per assistere al terzo weekend di competizioni di fila sul tracciato del Teutschenthal, valido per il GP di Germania. Lo scorso GP di Lettonia ha rappresentato un vero punto di svolta per la lotta per il titolo tra lo sloveno Tim Gajser e il nostro Tony Cairoli, dopo che in gara-2 il siciliano è atterrato malamente sul proprio braccio destro in seguito a una brutta caduta e le sue ...

Motocross - come sta Tony Cairoli dopo l’infortunio? Spalla lussata - GP di Germania a rischio. “Ma io non voglio mollare” : Durissimo fine settimana per Tony Cairoli. La stella azzurra dell’MXGP, già presentatosi in condizioni fisiche precarie, a causa di un problema alla schiena causato dall’uscita di scena ad Orlyonok settimana scorsa, ha gareggiato, dovendo fare i conti con uno stato febbricitante. Nonostante questo è arrivato un eccellente terzo posto in gara-1. Poi nella seconda manche una brutta caduta e la lussazione della Spalla. come sta Cairoli dopo ...

Motocross - Mondiale 2019 : la fuga di Tim Gajser e per Tony Cairoli si fa dura. Caduta a Kegums e spalla lussata… : E’un’amara Kegums (Lettonia) quella che lascia il nostro Tony Cairoli. Il nove volte campione del mondo del Motocross deve leccarsi le ferite dopo il nono round iridato. La tappa dell’Est ha riservato tanta delusione al centauro siciliano. La Caduta nella seconda manche e lo zero finale è pesante, se rapportato al trionfo dello sloveno Tim Gajser. L’alfiere della Honda ha portato i punti di vantaggio a 33 nei confronti ...

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2019 - la graduatoria dopo il GP di Lettonia : Tony Cairoli a -33 da Gajser : Si infiamma la lotta tra Tony Cairoli e Tim Gajser per la conquista del Mondiale Motocross MXGP 2019, i due centauri sono separati da 33 punti al termine del GP Lettonia: andrà in scena un serrato testa a testa nella seconda parte della stagione. Di seguito la Classifica del Mondiale Motocross MXGP. Classifica Mondiale Motocross MXGP 2019 (dopo GP Lettonia): 1 243 Gajser, Tim SLO HON 391 22-22 20-25 14-22 25-25 11-15 25-25 25-25 25-25 ...

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2019 - la graduatoria dopo il GP di Lettonia : Tony Cairoli a -8 da Gajser : Si infiamma la lotta tra Tony Cairoli e Tim Gajser per la conquista del Mondiale Motocross MXGP 2019, i due centauri sono separati di 8 punti al termine della gara-1 del GP Lettonia: andrà in scena un serrato testa a testa nella seconda parte della stagione. Di seguito la Classifica del Mondiale Motocross MXGP. Classifica Mondiale Motocross MXGP 2019 (dopo GP Lettonia): 1 243 Gajser, Tim SLO HON 366 22-22 20-25 14-22 25-25 11-15 25-25 ...

LIVE Motocross - GP Lettonia MXGP 2019 in DIRETTA : Tony Cairoli agguanta il podio e guadagna punti su Gajser! Dalle 16.10 gara-2! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della gara – Cronaca qualifiche – Programma odierno Si chiude qui una stupenda prima manche del GP di Lettonia, noi vi diamo appuntamento alle ore 16.10 per gara-2. Jeffrey Herlings vince gara-1!! Secondo Tonus, terzo un ottimo Cairoli che guadagna punti su Gajser nonostante i problemi fisici! Non è finita!! Tonus si fa sotto ed è pronto ad attaccare Herlings nelle ...

Motocross - a che ora gareggia Tony Cairoli? Su che canale vedere in tv e streaming il GP di Lettonia : Oggi domenica 16 giugno si disputa il GP Lettonia 2019, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Appuntamento cruciale per l’intero campionato, siamo arrivati a metà stagione e la lotta per il titolo iridato entra nel vivo: Tony Cairoli ha faticato in Russia a causa di un infortunio e deve assolutamente reagire in questo appuntamento, il siciliano è secondo in classifica a 13 punti di distacco da Tim Gajser e cercherà di ritornare al ...

LIVE Motocross - GP Lettonia MXGP 2019 in DIRETTA : Tony Cairoli deve mutare l’inerzia a favore di Gajser : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE Presentazione della gara – Cronaca qualifiche – Programma odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lettonia 2019, nona tappa del Mondiale MXGP 2019. La massima categoria internazionale del Motocross va di scena sul fondo morbido di Kegums per concludere la prima metà di un Campionato caratterizzato dal duello iridato tra Tony Cairoli e Tim Gajser. Lo sloveno della ...