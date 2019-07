Motocross | GP Asia 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il Mondialenon si ferma dopo l’ultimo weekend di Palembang, infatti nel prossimodel 13-14 luglio si disputerà il Gran Premio d’, dodicesimo round della stagione. Si corre a Semarang, in Indonesia, con lo sloveno Tim Gajser ormai involato verso il terzo titolo iridato della carriera alla luce dell’enorme vantaggio accumulato in classifica generale sul resto della concorrenza. Il 22enne nativo di Ptuj vanta addirittura 130 punti di margine su Antonio Cairoli, il quale è però fuori causa per infortunio per tutta la stagione, dunque per trovare il suo primo vero inseguitore dobbiamo scendere alla terza piazza attuale di Jeremy Seewer, staccato però di 151 punti dalla vetta a sette tappe dalla. Si profila una bella lotta per la vittoria del GP, con Romain Febvre, Max Anstie, Gauthier Paulin e Glenn Coldenhoff che proveranno ad ...