Mosca e San Pietroburgo | nuove destinazioni gourmet

Putin e Conte : «Superare le sanzioni economiche contro Mosca » : Vladimir Putin e il premier Giuseppe Conte sono d'accordo sulle sanzioni contro la Russia: «Un danno per tutti», Dopo il pranzo di lavoro al Quirinale con il Capo...

Putin e Conte : «Superare le sanzioni economiche contro Mosca » : Vladimir Putin e il premier Giuseppe Conte sono d'accordo sulle sanzioni contro la Russia: «Un danno per tutti», Dopo il pranzo di lavoro al Quirinale con il Capo...

Conte : nonostante sanzioni - ok con Mosca : 19.56 "Abbiamo confermato l'eccellente stato delle nostre relazioni bilaterali,nonostante il permanere delle condizioni che hanno condotto al deterioramento delle relazioni con l'Ue e quindi alle sanzioni". Lo afferma il premier Conte, in conferenza stampa con il presidente russo Putin, definendo l'incontro avuto a Palazzo Chigi "cordiale e positivo". "Mosca è un attore ineludibile per individuare soluzioni alle crisi regionali", aggiunge. E ...