Mortal Kombat 11 | i giocatori stanno sfruttando il glitch Finish Him Her per

Mortal Kombat 11 : Jax ha una nuova letale brutality : Mortal Kombat 11 continua ad essere supportato con nuovi aggiornamenti e in questo caso siamo qui per parlare di Jax, lottatore che ha ottenuto una nuova mossa brutality proprio via update, riporta Gamerant.Come possiamo vedere, la mossa in questione si chiama "Beffed Up" e può essere sbloccata completando una Tower of Time, dal titolo "Hold That". In questa sfida dovremo combattere contro lo stesso Jax ma ad un livello di difficoltà molto ...

Mortal Kombat 11 : un teaser preannuncia l'arrivo di Nightwolf : A quanto pare Nightwolf sarà il prossimo personaggio ad unirsi al roster di Mortal Kombat 11 via DLC.Nightwolf era stato già svelato in passato come uno dei lottatori inclusi nel Season Pass, insieme a Sindel, Spawn e altri due personaggi ancora da svelare. Le tempistiche di pubblicazione di ogni combattente sono ancora un mistero, tuttavia come riporta Eurogamer.net l'ultimo tweet di Ed Boon sembrerebbe anticipare l'imminente reveal dello ...

Joker in Mortal Kombat 11? NetherRealm lancia alcuni indizi su Twitter : Joker, la celebre e psicopatica nemesi di Batman, in futuro potrebbe unirsi al cast di lottatori di Mortal Kombat 11. L'idea è iniziata a circolare già alcuni mesi fa, grazie ai file scovati dai dataminer tra le righe di codice del gioco riguardanti nove personaggi in arrivo sotto forma di DLC. Tra questi era presente anche il celebre villain dell'universo DC Comics.Un'ipotesi davvero accattivante, che poche ore fa il team di NetherRealm ...

La modalità classificata di Mortal Kombat 11 arriva oggi 18 giugno : come funziona la Kombat League : Per alcuni, Mortal Kombat 11 è già il miglior picchiaduro ad incontri dell'attuale generazione del gaming. Nonostante la sua uscita recente, e al netto dei dubbi iniziali legati al farming selvaggio, l'ultima opera di NetherRealm Studios e Warner Bros. Games è riuscita ad imporsi tra le stelle del genere di appartenenza, scontrandosi a muso duro con titoli del calibro di Street Fighter V, Dragon Ball FighterZ o ancora Dead or Alive 6 e Soul ...

Mortal Kombat 11 lancia la nuova modalità competitiva Kombat League : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios svelano oggi un nuovo gameplay trailer per la Kombat League di Mortal Kombat 11, una nuovissima modalità competitiva stagionale che permette ai giocatori di competere online con altri Kombattenti per ottenere esclusivi premi in-game. La Kombat League è disponibile da oggi 18 giugno, come contenuto gratuito del nuovo aggiornamento di Mortal Kombat 11.Ulteriori dettagli nel comunicato ...

Mortal Kombat 11 si aggiorna con bilanciamenti e nuove brutality : In previsione dell'arrivo di un nuovo personaggio, è pratica comune per un picchiaduro aggiornarsi al fine di bilanciare il parco lottatori e Mortal Kombat 11 non fa eccezione. Come riporta Gamingbolt, gli sviluppatori hanno infatti pubblicato un patch note dedicato al nuovo aggiornamento di Mortal Kombat 11, oltre ad introdurre i bilanciamenti citati sopra, segnaliamo l'arrivo di diverse nuove brutality (che al momento non sono specificate). Di ...

Mortal Kombat 11 : Nuovo Gameplay Trailer per Shang Tsung : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios svelano oggi un Nuovo Gameplay Trailer per Shang Tsung, con voce e tratti somatici dell’attore Cary-Hiroyuki Tagawa che interpretò il personaggio nel popolare film del 1995 ‘Mortal Kombat’. Lo stregone ladro di anime è il primo di sei personaggi giocabili inclusi nel Kombat Pack di Mortal Kombat 11, in grado di garantire la ...

Mortal Kombat 11 : arrivano Shang Tsung - Sindel - Nightwolf e Spawn : NetherRealm Studios ha svelato quattro dei sei nuovi lottatori che si uniranno al roster di Mortal Kombat 11 sotto forma di DLC a pagamento.Come riporta Eurogamer.net, il primo ad arrivare sarà Shang Tsung, che sarà disponibile da martedì 18 giugno per i possessori del Kombat Pack. Tutti gli altri giocatori invece dovranno attendere fino a martedì 25 giugno. Per l'occasione lo studio ha pubblicato un nuovo trailer, che potrete visualizzare nel ...

Mortal Kombat 11 : i DLC dedicati ai nuovi lottatori saranno svelati la settimana prossima : Mortal Kombat 11 è stato pubblicato solo lo scorso mese e pur generando qualche controversia riguardo il sistema di progressione, è stato accettato molto bene da pubblico e critica. Come riporta Comicbook, in molti non vedono l'ora di mettere le mani sui nuovi lottatori giocabili (che saranno introdotti tramite DLC) e grazie ad un Tweet del creative director Ed Boon, la loro attesa sta per terminare. Boon ha infatti rivelato che (se tutto andrà ...

Mortal Kombat 11 : alcuni giocatori professionisti sfruttano le "Mercy" in modo davvero poco sportivo : In Mortal Kombat 11 sono presenti le Mercy, una meccanica vista per la prima volta in Mortal Kombat 3, e i giocatori professionisti ne stanno abusando per denigrare i propri avversari.La "Mercy" offre al vostro avversario una seconda possibilità al termine di un match. È possibile attivarla premendo una determinata sequenza di tasti mentre il nemico è stordito, in attesa del colpo di grazia. Facendo ciò il lottatore recupererà circa un quinto ...

Mortal Kombat 11 : con 1 - 8 milioni di copie vendute è il miglior lancio digitale di sempre per la serie : Il fatto che Mortal Kombat 11 sia stato un successo per NetherRealm Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment è fuori dubbio e tutti i dati che abbiamo visto dalla sua pubblicazione lo confermano. Negli Stati Uniti, ad esempio, il picchiaduro è stato il gioco più venduto del mese di aprile.Ulteriori dati mostrano quanto è stato venduto il gioco in formato digitale, riporta Gamingbolt. Come segnala SuperData, Mortal Kombat 11 ha venduto ...

Nintendo Switch : Mortal Kombat 11 è il primo gioco third party per un pubblico adulto a raggiungere la prima posizione della classifica dopo 14 anni : Le classifiche NPD che prendono in esame le vendite dei titoli di qualsiasi piattaforma in Nord America sono state pubblicate qualche giorno fa e sicuramente quello che balza all'occhio è la prima posizione di Mortal Kombat 11.Il picchiaduro di NetherRealms infatti è il gioco third-party fruibile da un pubblico maturo (M-rated per l'ESRB) per Nintendo Switch che ha raggiunto la prima posizione della classifica. L'ultimo titolo a registrare ...