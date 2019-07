“Moro con gli occhi verdi | come il padre” Diletta Leotta allo scoperto | il nuovo amore

caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2019)non si perde d’animo. Chiusa la storia con Matteo Mammì, la bella conduttrice ha in mente un. Intervistata dal settimanale Gente,ha raccontato la fine della lunga relazione con il nipote dell’ex ministro Oscar Mammì, senza escludere categoricamente un possibile ritorno di fiamma. “È stata una scelta di entrambi – ha confessato la ventisettenne siciliana, precisando – Non amo parlare pubblicamente della mia vita personale. Ma mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. E se Venditti non dovesse fare centro, eccora servito il profilo ideale dell’uomo che – subentrando al quarantatreenne più invidiato d’Italia – potrebbe prendere un posto speciale nel cuore della. “Ha glidi papà. – ha fantasticatoimmaginando un, l’uomo ideale – E poi ...

