Mini flat tax | il giovane professionista risparmia anche sui contributi

Incontro sindacati-governo - Landini : “Positivo il tentativo di dialogo”. Ma conferma il no a flat tax e salario Minimo : Al termine dell’Incontro tra i sindacati e il governo, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, afferma: “Positivo aver evitato la procedura d’infrazione, perché l’avrebbero pagata soprattutto i lavoratori, i pensionati e i giovani precari”. Nel merito dell’Incontro Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo apprezzano il tentativo di dialogo avviato a Palazzo Chigi, assieme al presidente del ...

Flat tax o salario Minimo : il bonus 80 euro vittima designata dell'ultima lite Lega-M5s : "Non mostriamo le coperture per la Flat tax se no Di Maio me le ruba". Parola del viceministro dell'economia. L'ultima...

Il viceMinistro Garavaglia : “Minibot? Un casino se per tutti. Coperture flat tax non le dico. Preoccupati per salario Minimo” : Preoccupazione per il salario minimo, sì ai minibot ma non per tutti altrimenti è un “casino” e nessuna informazione sulle Coperture della flat tax per evitare azioni di “spionaggio” dell’alleato di governo. Il viceministro dell’Economia, il leghista Massimo Garavaglia, parla delle mosse economiche sul tavolo dell’esecutivo Conte e marca le distanze dal M5s. “Siamo un po’ Preoccupati, l’unica ...

Mini-Bot - strappo di Giorgetti : «Non sono verosimili - altrimenti li farebbero tutti» Flat tax - lite Salvini -Di Maio : Il sottosegretario attacca: «Chi crede a Borghi? Se si potessero fare li farebbero tutti». La replica: «È una cosa coraggiosa, Salvini è d’accordo»

Salvini : «Subito manovra e flat tax». M5S : «Dove sono i soldi?». Giorgetti boccia i Minibot : «L'Europa sappia che qualunque cosa accada, taglio le tasse». Non è la prima volta che Matteo Salvini lo dice. Ma la richiesta di una flat tax da «almeno 15...

Tria : "Flat tax graduale - i Minibot non servono" : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha rilasciato un’intervista al Financial Times nella quale ha ribadito alcuni concetti: i minibot non servono, la flat tax si potrà fare solo gradualmente e tra reddito di cittadinanza e Quota 100 sono previste minori uscite per 3-4 miliardi di euro. Insomma, i messaggi del titolare del Tesoro, mentre l’UE prepara la procedura d’infrazione, sembrano essere indirizzati tutti a Matteo Salvini. Tria ...

SALVINI VS TRIA : 'FLAT TAX PRIORITÀ'/ 'Chi vuol fare il Ministro deve tagliare tasse' : Matteo SALVINI preme sulla flat tax e avvisa il ministro dell'Economia Giovanni TRIA: il vice premier può contare sul sostegno di Confartigianato.

Salvini : prima la flat tax - poi il salario Minimo : Il leghista ribadisce la "priorità flat tax" spiegando che "il salario lo danno le imprese, se non tagliamo loro le tasse come fanno a dare i salari?". E il tema del taglio tasse sarà anche nella lettera che sarà inviata all'Europa...

Tria : “Flat tax e salario Minimo non sono rumors elettorali ma misure importanti” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, all’Euromoney conference di Londra mostra il volto di “un governo prudente” e invita gli investitori della City a distinguere i fatti dai “rumors elettorali“. Per questo il titolare del Mef boccia le proposte che più agitano i mercati, a partire dai minibot: “Non saranno introdotti, voglio essere chiaro su questo”, ha ribadito, perché sono una misura ...

Matteo Salvini asfalta Luigi Di Maio : "Il salario Minimo non è una priorità - faremo la flat tax" : Matteo Salvini asfalta Luigi Di Maio sul salario minimo: "La priorità è la flat tax", dice il leader della Lega arrivando all'assemblea di Confartigianato. "I salari li danno le imprese e come fanno se non abbassiamo le tasse?". E ancora: "L'unico modo per riportare sotto controllo il debito e il de

Salvini : salario Minimo? Serve flat tax : 11.56 "salario minimo? La priorità è la flat tax. Il salario lo danno le imprese e se non tagliamo loro le tasse come fanno a dare i salari?". Così il vicepremier Mattep Salvini arrivando all'Assemblea Confartigianato. "Stiamo lavorando alla lettera per la Ue. Ci sarà il fatto che il diritto di tagliare le tasse è un dovere,e che lo faremo in ogni caso", dice Salvini ai cronisti. Parlando del ministro per gli Affari europei Salvini dice:"Io un ...