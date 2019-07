Milano | rubati farmaci antitumorali per 400mila euro all’ospedale di Rho

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) La cella frigorifera era stata rifornita, come sempre, al venerdì pomeriggio. Ma quando i sanitari sono entrati dopo il fine settimana si sono accorti che erano statitumorali del valore commerciale di. È successodi Rho, in provincia di. Secondo quanto rilevato dai carabinieri che indagano sulla vicenda, il portellone della sala medicinali è stato forzato dall’esterno. Per il secondo il vice presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti si tratta di “un episodio grave e inquietante” e “con molta probabilità – ha aggiunto – siamo di fronte ad una operazione mirata, condotta da organizzazioni strutturate e in grado di rimettere sul mercato simili refurtive”. “Purtroppo – aggiunge Borghetti in una nota – in Lombardia la malavita organizzata ha già dimostrato di saper lucrare sul ...

