Milanese, maxi furto farmaci tumorali

Rubatidel valore commerciale di 421 mila euro nel reparto di oncologia dell'ospedale di Rho, alle porte di Milano. Il portellone della cella frigorifera è stato forzato, dicono i carabinieri che indagano. Ad accorgersi delsono stati gli infermieri che preparano le dosi per i malati. La cella era stata rifornita venerdì e la sera, quando il reparto era chiuso, i ladri hanno agito. Nessuna ripercussione sui pazienti in cura: arrivati nuovi, come scrive il giornale locale Settegiorni.it(Di lunedì 8 luglio 2019)