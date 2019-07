Milan | Donnarumma resta ma con un ingaggio più alto mentre Castillejo potrebbe lasciare

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Gianluigiha già iniziato la stagione aello. È arrivato venerdì al centro sportivo rossonero per sottoporsi ai primi test fisici ed è già concentrato su un futuro che spera possa ancora avere tinte rossonere. Come appreso da Calciomercato.com,vuole rimanere ao e al momento, questa è la sua posizione. La decisione è stata presa in condivisione con la sua famiglia e che, come risulta, è già stata comunicata sia al club che all'agente Mino Raiola. L'interesse del PSG è reale e concreto, ma il portiere non sta spingendo per un trasferimento nella capitale francese. La prima proposta formulata da Leonardo (20 milioni di euro più Areola) non è stata considerata soddisfacente e i parigini non hanno ancora formulato un'offerta migliore ero anche non farlo, motivo per cui ilcercare di 'fare cassa' con altre vendite e trattenere ...

AndreaBricchi77 : Quindi pare che #Donnarumma rinnovi in autunno, con clausola >75M€. Al #Milan ora servirebbero 5/6 cessioni di med… - GoalItalia : La Juventus ripensa a Donnarumma: possibile giro di portieri con PSG e Milan ?? - RonnyBandiera : @corradone91 Donnarumma e salviamo il Milan -