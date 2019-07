Milan | domani comincia ufficialmente la stagione | la lista dei convocati per il raduno di

Concluso incontro Milan-Fiorentina per Veretout. Domani tocca al Napoli : Terminato l’incontro tra il Milan e la Fiorentina per Veretout. Il calciatore francese che è tra le scelte del Napoli, ma conteso con i rossoneri. Come riferisce Gianluca Di Marzio erano presenti per i rossoneri Maldini e Massara e per i viola Pradè e Barone. È stato solo un incontro interlocutorio tra le parti, in cui sono state esposte le posizioni, nulla è stato deciso. Domani è invece il turno di Giuntoli di incontrare Pradè per lo ...

Inter - Sensi è arrivato a Milano : domani le visite mediche : L’accordo c’è ormai da qualche giorno, domani sarà il giorno della firma e dell’annuncio da parte dell’Inter. Stefano Sensi è arrivato in serata a Milano, dove domattina svolgerà le visite mediche di rito. Il centrocampista dovrebbe approdare in nerazzurro dal Sassuolo con un prestito di 5 milioni e riscatto fissato a circa 20, mentre l’Inter ha ceduto ai neroverdi Sala per 5 milioni.L'articolo Inter, Sensi è ...

Calciomercato Milan - visite mediche a sorpresa per Theo Hernandez : domani attesa l’ufficialità : Il giocatore francese è atterrato nel pomeriggio a Linate e si è trasferito alla Clinica La Madonnina, dove ha cominciato le visite mediche Il Milan accoglie Theo Hernandez, il terzino francese infatti è arrivato questo pomeriggio in Italia, atterrando all’aeroporto di Linate. Da lì subito il trasferimento alla Clinica La Madonnina, dove ha iniziato le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto. Il francese arriva dal Real ...

Calciomercato Milan - arriva Theo Hernandez : previste per domani le visite mediche : Calciomercato Milan – Si muove anche il Milan con l’obiettivo di rinforzare la squadra per la prossima stagione, il gap con le big del campionato è ancora molto ampio ma le prime mosse dei rossoneri possono considerarsi incoraggianti. E’ ad un passo infatti l’arrivo di Theo Hernandez, sono state infatti fissate per la giornata di domani alla clinica La Madonnina di Milano le visite mediche per il terzino francese ...

Milan - previsto un incontro domani con il Real Madrid : ecco quali sono le intenzioni rossonere : Nella giornata di domani, Maldini e Boban voleranno a Madrid per incontrare Jose Angel Sanchez, direttore generale del Real Ufficializzato nella giornata di oggi Marco Giampaolo, il Milan prosegue adesso il proprio lavoro teso a rinforzare la rosa. Nella giornata di domani è previsto un incontro a Madrid con il Real, un confronto importante nel corso del quale Maldini e Boban proveranno a capire quali sono i giocatori in uscita dal club ...

Beach Volley – Campionato Italiano assoluto : domani le finali a Milano : Campionato Italiano assoluto: spettacolo nel main draw sulla sabbia di Milano. domani le finali Giornata di verdetti oggi a Milano nella prima tappa del Campionato Italiano assoluto di Beach Volley. Dopo la conclusione della fase a gironi di questa mattina, nel pomeriggio si sono giocate le gare valide per gli ottavi di finale (tra le seconde e le terze classificate delle pool) e per i quarti (tra le prime classificate delle pool e le ...

Milano : domani aperture straordinarie Belvedere di Palazzo Lombardia (3) : (AdnKronos) - Alla mostra multimediale è collegata una caccia al tesoro alla scoperta dei luoghi leonardeschi, che si svolgerà il 29 giugno e che coinvolgerà oltre 1.000 persone divise in squadre di 10-15 elementi e che vedrà Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli tra i luoghi protagonisti. Le visite s

Milano : domani aperture straordinarie Belvedere di Palazzo Lombardia (2) : (AdnKronos) - Da luglio a settembre lo Spazio espositivo di Palazzo Lombardia ospiterà la mostra 'Genio & Impresa - Leonardo e Ludovico ieri e oggi', promossa da Assolombarda in collaborazione con Giunta e Consiglio Regionale della Lombardia, per celebrare la straordinaria capacità del nostro territ

Milano : domani aperture straordinarie Belvedere di Palazzo Lombardia : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Proseguono domani, domenica 16 giugno, le aperture straordinarie del Belvedere di Palazzo Lombardia, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. L'orario di accesso del pubblico, al 39° piano della sede regionale, è dalle 10 alle 18.

Boom Milan - la rivoluzione parte da Leonardo : domani le dimissioni ufficiali : Milan, Leonardo rassegnerà le dimissioni domani facendo dunque spazio al probabile arrivo di Campos dal Lille Milan, la rivoluzione è iniziata. domani Leonardo darà le dimissioni al club rossonero, secondo quanto riportato da Skysport, a seguito di un’annata non certo entusiasmante culminata con il quinto posto che non varrà la Champions League in vista della prossima annata. Dal Lille potrebbe arrivare al suo posto il dirigente ...

Milano - Salvini al seggio : “Mi interessa l’Europa - in Italia non cambia nulla”. Poi avverte il M5s : “Da domani stop insulti” : “Questa è un certezza, che da domani tutti la smettano di attaccare, insultare, criticare e si lavori rispettando il lavoro degli altri”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini dopo aver votato per le europee a Milano, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se dopo la tornata elettorale si augura che nel governo si torni d’amore e d’accordo. Elezioni 2019 | Di ...

Milan - non solo la partita di domani : Gattuso in conferenza parla di Allegri - De Rossi e futuro : Vincere, intanto, e sperare. Non resta che questo al Milan, che dopo le due vittorie di fila contro Bologna e Fiorentina riceve domani il Frosinone a San Siro. Le parole, durante la consueta conferenza stampa della vigilia, del tecnico rossonero Gattuso, che ha parlato anche di Allegri e De Rossi. “Allegri? Con lui alti e bassi, pero’ e’ una persona vera e merita il meglio. I giocatori e i tifosi domani lo saluteranno al ...

Lombardia : domani a Milano il Coordinamento dei difensori civici regionali : Milano, 13 mag. (AdnKronos) - Si riunisce domani alle 11 a Milano nella sala riunioni della presidenza della giunta regionale al 30esimo piano di Palazzo Pirelli il Coordinamento dei difensori civici regionali e delle Province autonome, l’organismo associativo per la diffusione e la valorizzazione d