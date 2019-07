Migranti - Trenta : "Salvini sapeva che senza la missione Sophia sarebbero tornate le ong" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha provato in ogni modo in queste ultime ore ad addossare la responsabilità di quanto sta accadendo nel Mediterraneo con le ong ad altri Ministeri italiani, a cominciare dalla Difesa guidata da Elisabetta Trenta, ma i suoi attacchi sono stati prontamente smentiti e le inutili polemiche sono state rispedite al mittente.Vi avevamo già dato conto degli sfoghi di Matteo Salvini basati sul nulla, in un ...

Migranti - Trenta : "Senza navi militari in mare sono tornate le Ong - avevo avvisato Salvini" : Il ministro della Difesa striglia il collega all'Interno: "È sorprendente che attacchi i militari dopo che siamo stati noi a dare supporto". Ma precisa: "L'emergenza da affrontare è quanto sta accadendo in Libia perché la situazione è peggiorata sensibilmente"

Migranti - Trenta : errore stop a Sophia : 8.54 La ministra della Difesa,Trenta,ha replicato alle accuse di scarso impegno della Marina militari nel fronteggiare gli sbarchi di Migranti. "Quanto sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare", ha affermato in un colloquio con il Corriere della Sera, "lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missione Sophia torneranno le Ong. Non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta". Il riferimento è alla missione europea che prevedeva ...

Migranti - il ministro della Difesa Trenta : “Ho avvisato Salvini sulle ong ma non ha ascoltato. Manderò le navi militari” : “Quanto che sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missione Sophia torneranno le ong. Non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta”. A dirlo è la ministra della Difesa in quota M5s Elisabetta Trenta in un colloquio col Corriere della Sera nel quale ha commentato i recenti casi di scontro tra il governo italiano e le navi delle ong, la Sea Watch prima e la Mediterranea poi, ...

Sulla questione Migranti Salvini si sente solo e incalza Trenta e Tria : "Ragioneremo nelle prossime ore Sulla presenza di navi militari italiane nel Mediterraneo. Domando ai vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza se la difesa dei confini è un diritto-dovere da parte delle istituzioni o no". È di fatto scontro tra Matteo Salvini e i titolari della Difesa, Elisabetta Trenta, e dell'Economia, Giovanni Tria, l'una responsabile della Difesa, quindi anche della Marina militare, e ...

Migranti - Salvini : su nave Marina Trenta si assume responsabilità : Roma, 9 mag., askanews, - "Un conto è una nave della Marina Militare, che attraverso il suo ministro di riferimento si assumerà le proprie responsabilità, un altro una nave di privati o dei centri ...

Marina militare soccorre 40 Migranti<br> Salvini polemizza con Trenta : Matteo Salvini oggi ha dato la notizia di una nave della Marina militare italiana che ha salvato 40 persone, ma lo ha fatto in acque libiche e per questo è molto arrabbiato e continuerà a negare un porto sicuro in Italia, a costo di aprire un altro "Caso Diciotti". Salvini oggi infatti ha detto:"C'è una nave della Marina militare che in acque libiche ha raccolto 40 immigrati, io porti non ne do. Perché in acque libiche? Peraltro pattugliate ...