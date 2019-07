Migranti | Trenta | Salvini sapeva che senza la missione Sophia sarebbero tornate le

blogo

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il Ministro dell'Interno Matteoha provato in ogni modo in queste ultime ore ad addossare la responsabilità di quanto sta accadendo nel Mediterraneo con le ong ad altri Ministeri italiani, a cominciare dalla Difesa guidata da Elisabetta, ma i suoi attacchi sono stati prontamente smentiti e le inutili polemiche sono state rispedite al mittente.Vi avevamo già dato conto degli sfoghi di Matteobasati sul nulla, in un vano tentativo di scrollarsi di dosso le responsabilità e non puntare il dito contro sé stesso. Ieri sera, però, la Ministraè tornata all'attacco del vicepremier leghista, sottolineando comesapesse benissimo qualistate le conseguenze della sospensione delle:Quanto che sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteolatorneranno le ong. Non ...

