Migranti | Salvini | “Missione Sophia? Recuperò migliaia di persone e le portò in Italia A

Migranti - Trenta : "Senza navi militari in mare sono tornate le Ong - avevo avvisato Salvini" : Il ministro della Difesa striglia il collega all'Interno: "È sorprendente che attacchi i militari dopo che siamo stati noi a dare supporto". Ma precisa: "L'emergenza da affrontare è quanto sta accadendo in Libia perché la situazione è peggiorata sensibilmente"

Migranti - Trenta : "Salvini sapeva che senza la missione Sophia sarebbero tornate le ong" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha provato in ogni modo in queste ultime ore ad addossare la responsabilità di quanto sta accadendo nel Mediterraneo con le ong ad altri Ministeri italiani, a cominciare dalla Difesa guidata da Elisabetta Trenta, ma i suoi attacchi sono stati prontamente smentiti e le inutili polemiche sono state rispedite al mittente.Vi avevamo già dato conto degli sfoghi di Matteo Salvini basati sul nulla, in un ...

Salvini : su Migranti replicano numeri : 10.30 Al ministro della Difesa Trenta, che ha criticato la scelta di uscire dalla missione Sophia, "replicano i numeri". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Salvini. "La missione Sophia recuperò decine di migliaia di immigrati e li portò tutti in Italia, perché questo prevedevano le regole della missione. Ditemi se il contrasto dell'immigrazione clandestina è recuperare decine di miglia di immigrati nel Mediterraneo e portarli ...

Migranti - Trenta : "Senza navi militari in mare sono tornate le Ong - avevo avvisato Salvini" : Il ministro della Difesa striglia il collega all'Interno: "È sorprendente che attacchi i militari dopo che siamo stati noi a dare supporto". Ma precisa: "L'emergenza da affrontare è quanto sta accadendo in Libia perché la situazione è peggiorata sensibilmente"

Migranti - il ministro della Difesa Trenta : “Ho avvisato Salvini sulle ong ma non ha ascoltato. Manderò le navi militari” : “Quanto che sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missione Sophia torneranno le ong. Non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta”. A dirlo è la ministra della Difesa in quota M5s Elisabetta Trenta in un colloquio col Corriere della Sera nel quale ha commentato i recenti casi di scontro tra il governo italiano e le navi delle ong, la Sea Watch prima e la Mediterranea poi, ...

Migranti - Di Stefano a Salvini : “Ti senti Maradona ma giochi come un Higuain fuori forma” : “Se vuoi fare tutto da solo e non passi mai la palla, se tieni lo sguardo fisso a terra senza accorgerti mai dei tuoi compagni, in porta non ci arrivi mai. Se ti senti Maradona e poi giochi come un Higuain fuori forma è un serio problema, perché di mezzo c’è il Paese. Non si può dire che è sempre colpa degli altri”. A scriverlo è il sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano, del Movimento 5 Stelle, in un lungo post su ...

Migranti - Di Stefano (M5s) a Salvini : «Ti credi Maradona - ma sei Higuain fuori forma» : Ormai tra M5S e Lega, sul caso navi e Migranti, siamo alle offese personali. I grillini danno del bollito "come Higuain" (il centravanti che potrebbe passare alla Roma) a Salvini in pieno...

Migranti - Di Stefano contro Salvini : 'Ti senti Maradona ma sei un Higuain fuori forma' : Il tema sbarchi e Migranti continua a mantenere alta la tensione nel governo gialloverde. Ieri, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, lamentandosi di essere stato lasciato da solo ha attaccato i ministri Elisabetta Trenta e Giovanni Tria. Oggi, ad alzare la voce è il pentastellato Manlio Di Stefano (sottosegretario agli Esteri) che, usando una metafora calcistica ha criticato, senza però mai citarlo direttamente, il vicepremier leghista. Il ...

Migranti - Di Stefano attacca Salvini : «Ti senti Maradona - sei un Higuain fuori forma» : Dopo il botta e risposta tra il vicepremier e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta la il tema degli sbarchi rischia di diventare uno scontro tra gli alleati di governo

"Ti senti Maradona - ma giochi come un Higuain fuori forma". Di Stefano a Salvini sui Migranti : Su Facebook il sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano attacca Matteo Salvini, senza mai nominarlo: “Nel tentativo di nascondere l’evidenza, ieri qualcuno è arrivato ad attaccare direttamente i propri colleghi di governo inciampando in una gaffe dietro l’altra”.Il sottosegretario M5S usando una metafora calcistica scrive: “Se vuoi fare tutto da solo e non passi mai la palla, se tieni lo sguardo fisso a ...

L'attacco frontale del M5s all'alleato Salvini sulla vicenda Migranti : "Nel tentativo di nascondere l'evidenza, ieri qualcuno è arrivato ad attaccare direttamente i propri colleghi di governo inciampando, nuovamente, in una gaffe dietro l'altra". Lo scrive il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5s), sulla sua pagina Facebook, commentando le ultime notizie sui migranti. Scrive Di Stefano: "Si è chiesto l'intervento della Marina in acque italiane, ma è la Guardia di Finanza a svolgere le ...

Scontro sui Migranti : così esplode la crisi tra Salvini e i 5 stelle : "Nell'ultimo mese sono arrivati in Italia più di 300 irregolari, servono fatti e non parole". "Se ti senti Maradona e poi...

ALEX - MEDITERRANEA "PALAZZOTTO NON È INDAGATO"/ Migranti a Lampedusa - ira Salvini : ALEX sbarca a Lampedusa: sequestro dopo blocco forzato: 46 Migranti in hotspot, ira Salvini. Indagato il capitano: MEDITERRANEA smentisce atti su Palazzotto

Migranti - Mediterranea attacca : “Salvini voleva solo il nostro scalpo” : “C'è stata una chiara volontà politica di non darci altra possibilità. La decisione di dirottarci a Malta era pura propaganda politica che voleva trattare le persone come sacchi di patate. Salvini voleva solo il nostro scalpo”, le parole in conferenza stampa a Lampedusa della portavoce di Mediterranea Alessandra Sciurba e del capo missione Erasmo Palazzotto, che hanno risposto a tutte le accuse del Viminale sulla vicenda della nave Alex.Continua ...