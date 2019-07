Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - in 19 arrivano sull’isola : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) – nuovo sbarco nella notte a Lampedusa. Un’imbarcazione con 19 persone a bordo è stata intercettata da una motovedetta dei carabinieri a poche miglia dal porto dell’isola. I Migranti sono stati portati sull’isola e trasferiti nell’hotspot di Contrada Imbriacolo già “al collasso”, come denunciato ieri dal sindaco Toto Martello. Ieri pomeriggio altri dieci Migranti erano ...

Migranti - ammiraglio Guardia costiera libica : “Basta fare gare di velocità con le ong. Con loro nuovo esodo verso l’Italia” : “Con un pieno ritorno delle attività delle ong nel Mediterraneo ci sarà un esodo di Migranti verso l’Italia”. A sostenerlo è il portavoce della Guardia costiera libica, l’ammiraglio Ayoub Qassem, in un’intervista all’Agenzia di stampa Agi. “Il governo italiano – dice – non deve permettere alle persone salvate da queste navi di poter sbarcare perché altrimenti si diffonderà di nuovo la cultura ...

Mediterranea salva 54 Migranti. Si annuncia un nuovo caso Sea Watch : Dopo il caso della Sea Watch 3, ecco un nuovo salvataggio di migranti nel Mediterraneo che rischia di creare altrettante discussioni. La barca a vela della ong Mediterranea Saving Humans ha recuperato 54 persone che si trovavano nella zona sar libica (search and rescue, l'area di ricerca e soccorso)

Migranti - Roberto Fico di nuovo contro Matteo Salvini : “Flussi non si gestiscono costruendo muri” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, si schiera ancora una volta contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul tema dei Migranti. Questa volta lo fa criticando l'idea di un muro al confine con la Slovenia: "Non è costruendo muri che si gestisce il fenomeno migratorio. Tutti i muri, infatti, sono destinati a essere superati o abbattuti. Lo dice la nostra storia".Continua a leggere

Migranti - alla Camera parla Habte - rifugiato eritreo : “Campo profughi luogo di disperazione - con corridoio un nuovo inizio” : “Mio padre è morto quando avevo quattro anni, io ho perso la vista un anno dopo. Sono fuggito dall’Eritrea verso il Sudan, poi in Etiopia perché ero perseguitato per la mia fede e per il conflitto. Ho vissuto per quattro anni nel campo di Shimelba. Un luogo di disperazione, mi sentivo impotente. Non voglio ricordarlo“. È la storia raccontata, nel corso di un convegno alla Camera dei deputati sul tema immigrazione, ...

Migranti - nuovo sbarco a Lampedusa. 25 persone arrivano sull’isola tra la curiosità di residenti e turisti : Venticinque Migranti sono sbarcati nella serata di domenica 30 giugno a Lampedusa, tra la curiosità dei residenti e dei turisti. le forze dell’ordine li hanno poi accompagnati in un centro di prima accoglienza sull’isola. Sea Watch, oggi l’udienza di convalida dell’arresto della capitana Carola Rackete L'articolo Migranti, nuovo sbarco a Lampedusa. ...

Migranti - nuovo mini sbarco a Lampedusa : 9.45 nuovo mini sbarco sull'isola siciliana di Lampedusa, dove sono arrivati in nottata 17 Migranti di nazionalità tunisina. I 17 sono giunti a bordo di una piccola imbarcazione nella zona portuale della statua della Madonnina e sono approdati.

Migranti : nuovo mini sbarco a Lampedusa - arrivati 8 tunisini : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - nuovo mini sbarco sull'isola di Lampedusa dove, nella tarda serata di ieri, sono arrivati 8 tunisini trainati in porto da una motovedetta della Guardia di Finanza.

Migranti : nuovo sbarco in Calabria - in 59 sulle coste joniche dalla Turchia : Erano a bordo di una barca a vela, che si è incagliata sugli scogli che proteggono la costa crotonese. Arrestate due persone di nazionalità ucraina: erano probabilmente gli scafisti

Migranti - i numeri smontano (di nuovo) la propaganda contro le Ong : Anche in base ai dati più aggiornati, quelli di giugno 2019, la presenza di Ong al largo non influisce sul numero di...

Il nuovo piano anti Migranti : "Ora controlli anche via terra" : Giorgia Baroncini In pochi giorni hanno attraversato illegalmente il confine a Est oltre 100 migranti. Il governatore Fvg Fedriga: "Sono estremamente preoccupato" Altri 18 migranti sono stati bloccati al confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Ieri le forze dell'ordine avevano individuato nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste) oltre 100 immigrati, di origine pakistana e afghana, mentre camminavano in piccoli ...

Migranti - la procura di Agrigento apre un’inchiesta sul nuovo caso Sea Watch : La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sul nuovo caso Sea Watch, l'imbarcazione della Ong tedesca che si trova da sei giorni al confine delle acque territoriali italiane con 43 Migranti a bordo e senza la possibilità di poterli far sbarcare. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Continua a leggere

Migranti - Madonna contro il populismo : 'Stiamo sprofondando in un nuovo Medio Evo' : Madonna, in un'intervista rilasciata in esclusiva a Vanity Fair, sceglie di esporsi su un tema che, negli ultimi anni, è diventato di forte attualità per l'opinione pubblica internazionale: l'immigrazione. Si parla molto sia dei flussi che dall'Africa e dal Medio Oriente puntano verso l'Europa, ma anche di quelli che, ad esempio, da Sud si dirigono verso gli Stati Uniti d'America. C'è chi ritiene che si tratti di un fenomeno impossibile da ...

Migranti - sette morti in un nuovo naufragio : due sono bambini : In salvo 57 persone. L'imbarcazione sulla quale viaggiavano dalla costa turca alla Grecia si è rovesciata a 2,5 miglia...