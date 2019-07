Migranti | navi della marina e Guardia di finanza a difesa dei porti

huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) Incremento dei controlli per ridurre le partenze dei(con utilizzo di radar, mezzi aerei e navali), presenza dellediper difendere iitaliani. Sono due delle novità emerse dal Comitato nazionale ordine e sicurezza, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, in cui sono state previste nuove misure “contro l’immigrazione irregolare”. Rimane però l’interrogativo sui chi darà gli ordini.Tra le altre novità emerse ci sono poi contatti con la Tunisia per miglioraree aumentare i rimpatri e per ridurre le partenze, invio di dieci motovedette italiane da consegnare allaCostiera Libica entro l’estate, emendamenti al Decreto Sicurezza Bis per rendere più efficace il contrasto al traffico di esseri umani e per aumentare le pene per scafisti e ...

