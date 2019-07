Migranti | la replica del Viminale a Trenta | con Sophia 18mila migranti tutti in Italia

Salvini : su Migranti replicano numeri : 10.30 Al ministro della Difesa Trenta, che ha criticato la scelta di uscire dalla missione Sophia, "replicano i numeri". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Salvini. "La missione Sophia recuperò decine di migliaia di immigrati e li portò tutti in Italia, perché questo prevedevano le regole della missione. Ditemi se il contrasto dell'immigrazione clandestina è recuperare decine di miglia di immigrati nel Mediterraneo e portarli ...

La replica di Gentiloni a Renzi dopo le accuse su Migranti e ius soli : Continua lo scontro nel Pd su migranti e ius soli. Oggi tocca all'ex premier Paolo Gentiloni, che prende carta e penna e risponde a Matteo Renzi sul tema migranti e ius soli. In una lettera a la Repubblica, Gentiloni non mette sotto processo il Pd come ha fatto Renzi il giorno prima, ma dice: “Io accuso Salvini per il danno che sta facendo alla funzione stessa del ministro dell'Interno”. E anche perché “sta cancellando l'immagine di un'Italia ...

Migranti - Francia attacca Salvini. Lui replica : "Prossimi barconi a Marsiglia" : L'Italia "non è un Paese indegno" ma sui Migranti il comportamento del ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, "non è accettabile". Questo è il parere espresso da Sibeth Ndiaye, portavoce del governo francese nel corso di un'intervista rilasciata a BFMTV. Per la Ndiaye l'Italia sul tema dell'accoglienza "non è stata all'altezza"; "Stiamo parlando di vite umane: se le leggi del mare si possono applicare, allora devono essere ...

Attacco a Salvini dalla Francia : "Sui Migranti ha un comportamento inaccettabile". La replica : "Prossimi barconi a Marsiglia" : L’Italia “non è un Paese indegno”, ma il comportamento del vicepremier e ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, sulla questione dei migranti “non è accettabile”: lo ha detto la portavoce del governo francese, Sibeth Ndiyaye, intervistata da BFM-TV sul caso Sea-Watch.Nell’intervista al giornalista Jean-Jacques Bourdin, Ndiaye ha anche affermato che l’Italia non è stata ...

La Francia attacca Salvini sui Migranti e lui replica : "Prossimi barconi? Destinazione Marsiglia" : L'Italia "non è un Paese indegno" ma sui migranti il comportamento del ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, "non è accettabile": ad affermarlo è la portavoce del governo francese, Sibeth NDiaye, che in un'intervista all'emittente BFMTV sul caso Sea-Watch ha lamentato che il nostro Paese sull'accoglienza "non è stato all'altezza". A stretto giro la replica del vicepremier italiano: "Il mio comportamento ...

2 giugno - Fico : “Festa dedicata anche a rom e Migranti”. Salvini replica : “Offende chi sfila e mi fa girare le scatole” : “La festa della Repubblica va dedicata a tutti gli italiani, a tutti i migranti che si trovano sul nostro territorio, alle comunità, anche a quelle più deboli come quella di rom e sinti“. Sono le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione del 2 giugno, a cui è seguita la replica di Matteo Salvini: “A me fa girare le scatole. Offende chi ha sfilato oggi”. ...

Tra Migranti più rischi per Tbc! Matteo Salvini replica al pediatra contro il decreto sicurezza : Salvini replica al pediatra che ha accusato il decreto sicurezza di non tutelare i minori: "L'Italia non metterà mai in discussione il diritto alle cure". E sulle malattie: "Record di Tbc e scabbia tra gli immigrati". Il decreto sicurezza non ha effetti negativi sui migranti minori. A smontare le tesi del pediatra Marcello Lanari che ieri, in un'intervista all'agenzia Dire, si era scagliato contro il provvedimento voluto da Matteo Salvini è ...