Migranti | il piano di Salvini | nuovi mezzi alla Libia ed emendamenti al Decreto sicurezza

Sea Watch - il piano segreto per far sbarcare i Migranti a bordo di due gommoni : Il piano b della Sea Watch per sbarcare in Italia consiste nel portare a terra i 42 migranti a bordo di due gommoni della nave. Al momento l'imbarcazione della Ong tedesca si trova a 500 metri dal porto di Lampedusa. Si tratterebbe di una nuova mossa per sbloccare la situazione visto che il ministro

Il nuovo piano anti Migranti : "Ora controlli anche via terra" : Giorgia Baroncini In pochi giorni hanno attraversato illegalmente il confine a Est oltre 100 migranti. Il governatore Fvg Fedriga: "Sono estremamente preoccupato" Altri 18 migranti sono stati bloccati al confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Ieri le forze dell'ordine avevano individuato nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste) oltre 100 immigrati, di origine pakistana e afghana, mentre camminavano in piccoli ...

Giorgia Meloni : “C’è un piano per destrutturare la nostra società attraverso i Migranti” : In un'intervista a Radio Cusa Campus la segretaria nazionale di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni attacca George Soros e la sinistra: "Non è un caso che a finanziare queste ong ci sia Soros, la finanza speculativa. C'è anche un disegno di destrutturazione della società. È come se si volesse privarci della nostra identità".

Il piano di Trump per i Migranti : “Entra chi lo merita” : Un sistema di immigrazione «basato sul merito», che garantisca insieme la sicurezza degli Stati Uniti, e l’accesso da parte delle persone più qualificate. È la riforma proposta ieri da Trump, che però si è scontrata subito con la bocciatura da parte dalla leadership democratica al Senato e alla Camera, dove i repubblicani non hanno i voti necessari...