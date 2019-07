Migranti | il ministro della Difesa Trenta | “Ho avvisato Salvini sulle ong ma non ha

Migranti : Salvini - ‘in corso attacco contro governo italiano e ministro’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ chiaro ed evidente che è in corso un attacco contro il governo italiano, in particolare contro un ministro che ha dimostrato di avere le palle e di avere il consenso del popolo italiano”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. “In Europa sono terrorizzati – aggiunge – e le proveranno tutte pur di fermarci e di ...

Migranti : Salvini - ‘lasciato solo - chiedo intervento ministro Difesa ed Economia’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Ogni tanto lo confesso, mi sento politicamente un po’ solo. Infatti chiederò al ministro della Difesa e al ministro dell’Economia che comandano la Marina militare e la Guardia di Finanza di aiutarci in questa battaglia di civilità, di legalità, per salvare vite”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. “Io non mollo -ribadisce ...

Norvegia - ex ministro conservatore condannato a 5 anni : “Abusi su Migranti” : È stato condannato a 5 anni di carcere per abusi sessuali su richiedenti asilo l’ex ministro norvegese Svein Ludvigsen. I fatti contestati risalgono a un periodo tra il 2011 e il 2017, quando l’esponente conservatore scandinavo era governatore regionale. Le vittime sono tre giovani immigrati, di cui uno allora minorenne, provenienti dall’Asia e dall’Africa, ai quali, secondo la sentenza, Ludvigsen richiedeva sesso in ...

Libia - il ministro : si valuta rilascio di tutti i Migranti. Sarebbero circa 7.000 : La Libia valuta il rilascio di tutti i migranti al momento nei centri di detenzione del Paese: Sarebbero circa 7.000. Il governo libico del premier Fayez al Sarraj «dopo il massacro a Tajoura...

Migranti : Gruppo Zaia - Sea Watch - solidali con il ministro Salvini : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - “Ha ragione da vendere il ministro Salvini quando chiede che chi guida la Sea Watch debba essere tratto in arresto. In Italia la Legge si rispetta: Germania e Olanda devono farsi carico del costo, navi e bandiere non si regalano al primo che passa”. Commenta così la Ca

Sea Watch - 50 città tedesche vogliono accogliere i Migranti : il no del ministro dell'Interno Horst Seehofer : La Sea Watch mette in difficoltà anche la buonista Germania. Almeno 50 città tedesche si sono offerte di accogliere i migranti a bordo, ma il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, blocca i buoni propositi. Il governo italiano ha messo in pratica il decreto Sicurezza bis e con una diffida del Vimina

Danimarca torna a sinistra - crolla il partito anti-Migranti. La Frederiksen primo ministro : Netta vittoria dei socialdemocratici in Danimarca, crollano invece i populisti xenofobi crollano, in controtendenza rispetto ad altri paesi europei, dopo l'exploit del 2015. E' questo l'esito delle elezioni parlamentari nel paese scandinavo, con la 49enne leader socialdemocratica Mette Frederiksen che si appresta a diventare il primo ministro piu' giovane nella storia del suo paese. Secondo gli ultimi exit poll, alla coalizione di centrosinistra ...

Il dolore dei Migranti sul volto di Salvini nell'opera degli studenti. Il ministro : "Evviva l'arte - evviva Pisa" : Quattrocento foto per un mosaico di dolore. Immagini di morte e salvataggi in mare. Piccoli tasselli di tragedie che vanno a comporre il volto di Matteo Salvini, stampato in un poster figlio dell’ingegno di un gruppo di studenti con la passione per l’arte, che va a braccetto con l’attualità. Sembra una sintesi chiara: la tragedia dei migranti porta la faccia del ministro dell’Interno, con quel sorriso un po’ ...