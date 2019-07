Migranti | ecco i numeri degli “sbarchi fantasma” | quotidiani | costanti e lontani dai

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Quasi non fanno notizia, diversamente da quelli soccorsi dalle ong con i conseguenti bracci di ferro con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Ma sono decine – anzi centinaia – iche continuano ad arrivare in Italia mentre il Viminale mantiene l’attenzione mediatica sul braccio di ferro con le organizzazioni, sbandierando la fermezza sui “porti chiusi”. Piccoli, su barchini, gommoni o addirittura barche a vela, a volte neppure conteggiati perché non intercettati dalle forze dell’ordine una volta a terra. Così succede che mentre l’attenzione è catalizzata da alcuni “grandi casi” – dalla Sea Watch con 40 persone, ad Alex con 46 – prosegua ininterrotto il flusso dei “mini sbarchi”, conperò tutt’altro che risibili. È accaduto con gli otto approdati venerdì in Sardegna sulla spiaggia di ...

