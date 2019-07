quattroruote

(Di lunedì 8 luglio 2019) La Fiat Panda 4x4 resta il mezzo più inarrestabile del pianeta Terra. E fin qui non ci piove. Ma se ci si imbatte in un C1, ildellEsercito Italiano, le cose possono assumere tutta unaltra prospettiva. Loscoperto (a nostre spese) facendo visita alla 132a Brigata Corazzatadi Pordenone. Doveavuto lonore di provare il cingolato più famoso dellEsercito Italiano. 1.250 cavalli. L, che può essere considerato a tutti gli effetti il concorrente diretto del Leopard, è un mezzo corazzato cingolato, che arriva a pesare fino a 60 tonnellate. Oltre a diversi livelli di blindatura, può essere equipaggiato con un apposito kit snorkel che gli permette di affrontare guadi fino a 4 metri di profondità. Per muoversi sfrutta un motore turbodiesel, anchesso tutto italiano perché realizzato dalla Iveco. Un dodici cilindri da 25 litri, in grado di ...

dinoadduci : Mezzi speciali - Abbiamo provato il carro armato C1 Ariete - VIDEO - AurelioToro : RT @mariobortoluss1: - Faniuzza1 : RT @mariobortoluss1: -