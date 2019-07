Meteo | ultimi 2 giorni di super caldo al Sud ma è allarme per la brusca “rottura”

Previsioni Meteo - gli ultimi aggiornamenti sull’ondata di caldo africano : Giovedì 27 sarà una giornata terribile : Gli ultimi aggiornamenti delle Previsioni Meteo per la grande ondata di caldo africano ormai imminente sull’Italia settentrionale sono spaventosi, perchè confermano quanto già delineato nei nostri precedenti bollettini: sarà un evento storico. Intanto già oggi, mentre al Sud fa decisamente più fresco (a Brindisi la massima è stata di appena +28°C, a Catania di +30°C, oltre dieci gradi meno di ieri!), le temperature stanno già aumentando ...

Meteo - in arrivo ondata di caldo tra le più intense degli ultimi dieci anni : Nella seconda parte della settimana temperature record in tutta Italia. Attesi picchi di 37-40 gradi in città come Torino, Asti, Vercelli, Novara, Aosta, Pavia, Milano, Lodi, Cremona, Mantova, Bolzano, Trento, Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Rovigo, Firenze, Lucca, Grosseto, Roma, Frosinone, Rieti, Sassari, Oristano.

Meteo : ultimi temporali al nord - da giovedì caldo torrido : Italia divisa in due per altre 48 ore, con piogge anche violente su Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli. Poi il sole splenderà ovunque e le temperature potranno sfiorare i 40 gradi

Meteo Veneto : Maggio 2019 il più freddo degli ultimi 27 anni : Un Maggio che sembra novembre, e i dati delle centraline Meteo non smentiscono. Anzi. E’ stato il mese di Maggio piu’ freddo degli ultimi 27 anni in regione, secondo le elaborazioni statistiche dell’Arpav. Lo scarto delle temperature medie mensili rispetto alla media ha raggiunto in molte zone valori intorno ai -4 gradi, che rendono ne fanno appunto il Maggio piu’ freddo in assoluto degli ultimi 27 anni, scalzando il ...

Estate 2019 - le previsioni Meteo : sarà la più fredda degli ultimi anni : È un maggio decisamente anomalo. E freddo, con un maltempo che non si abbatteva con questa intensità sull’Italia da almeno 30 anni, dicono gli esperti. Eppure, stando al calendario e nonostante della primavera si siano perse le tracce, tra un mese dovrebbe arrivare l’Estate… Già, l’Estate. Arriverà, con grande lentezza ma arriverà. Ma come sarà quest’anno la stagione più agognata da tutti e che è sinonimo di sole, mare e vacanze? Procediamo per ...

Estate 2019 - le previsioni Meteo : sarà la più fredda degli ultimi anni : È un maggio decisamente anomalo. E freddo, con un maltempo che non si abbatteva con questa intensità sull’Italia da almeno 30 anni, dicono gli esperti. Eppure, stando al calendario e nonostante della primavera si siano perse le tracce, tra un mese dovrebbe arrivare l’Estate… Già, l’Estate. Arriverà, con grande lentezza ma arriverà. Ma come sarà quest’anno la stagione più agognata da tutti e che è sinonimo di sole, mare e vacanze? Procediamo per ...