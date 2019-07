Mercato Juventus | addio a Bonucci | poi spazio ad altro 5 cessioni

Mercato Juventus - i boomaker sono convinti : Icardi dovrebbe vestire il bianconero : L'attenzione principale dei media sportivi riguarda soprattutto il probabile passaggio di De Ligt alla Juventus: possibili novità potrebbero arrivare già in questa settimana, mancherebbe infatti solo l'intesa per il prezzo di valutazione del giocatore fra Juventus ed Ajax. La Juventus però dovrà iniziare a pensare anche a qualche cessione pesante, per sistemare i conti ma anche per poter investire su altri importanti acquisti. Gli indiziati a ...

CalcioMercato Juventus - Raiola allo scoperto : “De Ligt ha l’accordo con i bianconeri - ma…” : L’agente del difensore olandese ha ammesso di aver raggiunto l’accordo con la Juve, sottolineando come adesso la palla passi ai due club Matthijs De Ligt ha raggiunto l’accordo con la Juventus, a rivelarlo è Mino Raiola ai microfoni del quotidiano olandese De Telegraaf. AFP/LaPresse L’agente del difensore dell’Ajax non ha avuto remore a rivelare l’intesa tra il proprio assistito e il club bianconero, ...

CalcioMercato Juventus : Marotta conferma la disponibilità a trattare : Calciomercato Juventus: in una lunga intervista a Sky il dirigente dell’Inter ed ex dirigente bianconero Beppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juvenus e sul futuro di Mauro Icardi. Il giocatore argentino classe 1993, per anni fulcro imprescindibile dell’attacco dell’Inter ed autore di ben 124 reti con i colori della squadra di Milano , nelle […] More

CalcioMercato Juventus - de Ligt al rallentatore : possibile arrivo dopo metà luglio : Il Calciomercato della Juventus continua a ruotare tutto intorno a Matthijs de Ligt. Il difensore centrale è il nome più caldo dell’estate della “Vecchia Signora” ma i tifosi, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, dovranno aspettare ancora un po’ di tempo prima di vedere il forte centrale difensivo sbarcare a Torino. La trattativa con l’Ajax procede ma, ad oggi, non si vedono sviluppi così positivi da far intravedere una chiusura ...

CalcioMercato Juventus News/ Idea Gabriel Jesus! - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, ultime notizie oggi 8 luglio 2019: per l'attacco Gabriel Jesus, Cristian Romero rimane in prestito al Genoa.

CalcioMercato Juventus : è fatta per il difensore - martedì le visite mediche : Calciomercato Juventus: dopo aver chiuso i colpi a parametro zero Aaron Ramsey e Adrien Rabiot per il centrocampo, nonchè prelevato dal Sassuolo il difensore centrale Medih Demiral, la Juventus è vicinissima a chiudere anche per il difensore centrale del Genoa Cristian Romero. Il forte centrale, reduce da un’ottima stagione in Serie A, con un rendimento […] More

CalcioMercato Juventus - Romero farà le visite mediche martedì : Dopo Demiral, Rabiot e Buffon, la Juventus aspetta anche Cristian Romero che martedì svolgerà le visite mediche. Poi sarà prestito.“powered by Goal”Sono giorni infuocati per il Calciomercato della Juventus. Dopo gli arrivi di Demiral, Rabiot e il ritorno di Buffon, toccherà a Cristian Romero.Il difensore argentino del Genoa sbarcherà a Torino martedì per le visite mediche secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’.Romero non era ...

CalcioMercato Juventus : il Corriere svela un importante retroscena su Icardi : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importantissime sul fronte Calciomercato. Siamo ancora alla prima settimana di trattative, ma ci sono notizie che tengono banco più di altre. Tra queste, quella relativa al Mauro Icardi, obiettivo mai dichiarato dei bianconeri di Torino. A svelare l’importante indiscrezione, è il Corriere dello Sport, secondo cui il calciatore argentino è […] More

CalcioMercato Juventus : il Corriere svela una clamorosa novità su Icardi : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importantissime sul fronte Calciomercato. Siamo ancora alla prima settimana di trattative, ma ci sono notizie che tengono banco più di altre. Tra queste, quella relativa al Mauro Icardi, obiettivo mai dichiarato dei bianconeri di Torino. A svelare l’importante indiscrezione, è il Corriere dello Sport, secondo cui il calciatore argentino è […] More

CalcioMercato Juventus - idea Lukaku : potrebbe arrivare anche Trippier : Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il mercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di effettuare degli importanti cambiamenti nel reparto offensivo. Gonzalo Higuain non rientra nei piani di Maurizio Sarri e sarebbe molto vicino al trasferimento alla Roma, club dove potrebbe ritrovare lo smalto dei tempi passati. La Juventus continua a seguire Mauro Icardi, che è stato appena scaricato pubblicamente da Beppe ...

CalcioMercato Juventus - Cancelo o Cuadrado? Ecco chi resta e chi parte : Calciomercato Juventus – La Juventus non è concentrata solo a rafforzare la rosa da mettere a disposizione di Maurizio Sarri, ma è anche al lavoro sul fronte delle cessioni. Il prescelto numero uno da sacrificare sul mercato rimane Joao Cancelo. Cancelo che sembra essere stato bocciato per motivi tecnici e comportamentali, nulla a che vedere con i […] More

Mercato Juventus - scelto l’erede di Cancelo : arriva dalla Premier League : Mercato Juventus – Dopo una sola stagione con la maglia bianconera, Joao Cancelo potrebbe subito lasciare la Juventus. Il terzino portoghese, reduce da una stagione non di certo esaltante, potrebbe sbarcare in Premier League con il Manchester City di Pep Guardiola pronto ad accoglierlo (in corsa ci sarebbe anche il Bayern Monaco). Mercato Juventus, Trippier è l’erede di Cancelo Secondo quanto riportato […] More

CalcioMercato Juventus - De Ligt : l’accordo con l'Ajax sarebbe vicino - contatto con Sarri : Il Calciomercato della Juventus si avvicina sempre di più a chiudere una delle operazioni più importanti dell’estate. Mino Raiola, secondo Tuttosport, è in contatto con l’Ajax per limare i dettagli dell’accordo tra i bianconeri e i lancieri per de Ligt. Con il giocatore è già tutto fatto, la prossima settimana sarà con ogni probabilità quella dell’annuncio. Nel frattempo il diciannovenne ha già parlato con Sarri per parlare del nuovo progetto ...

CalcioMercato Juventus : Zaniolo può arrivare - ma solo ad una condizione : Calciomercato Juventus – La prima pagina del Corriere dello Sport di Domenica 7 luglio 2019 apre con un intitolo che non lascia spazio all’interpretazione: “Zaniolo vuole la Juve. La Roma valuta la cessione”. Il quotidiano sportivo romano, poi, all’interno, analizza nel dettaglio la situazione relativa all’enfant-prodige del calcio italiano. Calciomercato Juventus, Zaniolo vuole solo la […] More