Mediterranea | la portavoce Alessandra Sciurba | Subito in mare | poi gli

Mediterranea - la portavoce Alessandra Sciurba : "Non possiamo stare qui - da Matteo Salvini richieste criminali" : "Malta non manderà nessuna motovedetta. Da Matteo Salvini richieste criminali, noi non possiamo arrivare fino a Malta. Non siamo in grado fisicamente e logisticamente, ci sarebbe un naufragio". Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, la Ong proprietaria del veliero Alex che ha s