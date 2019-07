Massimo Colantoni a Temptation Island | “Ilaria la faccio piangere”

lanostratv

(Di lunedì 8 luglio 2019) Ilaria Teolis:sbotta al falò dinon ha reagito bene di fronte al falò di questa settimana a. Il fidanzato ha visto la sua compagna, Ilaria Teolis, sempre più vicina al tentatore Javier. Come prevedibile, questo nuovo avvicinamento non ha fatto piacere ache ha dichiarato che, visti determinati atteggiamenti, la sua fidanzata non ha considerato che tutte le sue azioni avranno delle conseguenze durante il falò finale. Io una così nella mia vita non la voglio. Mi ha deluso (…) Io Ilaria lapiangere al confronto, uno tsunami di pianto ha dichiarato il compagno di Ilaria Teolis a. Anche se, è bene specificare, che la sua fidanzata non gli ha mai mancato di rispetto con il tentatore Javier.sempre più vicino alla tentatrice ...

